疑為撿回手機！甘肅22歲女生誤墮旱廁「2米深化糞池」活活溺斃

中國甘肅省慶陽市日前發生一起奪命意外。一名女大生到廟會打工，卻不慎墜入傳統旱廁的化糞池溺亡。面對有關單位的「和稀泥」，家屬拒絕接受調解，堅持追究管理責任。



根據《大風新聞》等內地媒體報道，死者名為小賀（化名），今年22歲，就讀師範學校4年級，即將大學畢業，夢想成為教師。

她的父親賀建（化名）表示，4月2日，女兒前往廟會做兼職，當天她負責在廟會的遊樂設施收門票。「到了晚上她還沒有回來，我們報了警，聯繫了廟會的組織方，卻沒有找到人」。

賀建說，直到隔天傍晚，在警犬搜救下，小賀的遺體在廟會東北側約300米的化糞池內被發現。

女大生為撿手機不慎掉進化糞池溺斃。（微博截圖）

據悉，小賀溺斃處為旱廁的化糞池，有2米多深，井口只蓋着一層約2厘米厚的朽壞竹膠板。（微博截圖）

根據現場監視器和遺留痕跡，初步還原當時經過，當日下午，小賀離開會場，到此處上廁所。事發地為傳統旱廁，小賀上廁所時手機掉下去，隨後她回到會場借了鐵鍬，返回旱廁打撈。

賀建稱，「後來分析，她繞到廁所後面，想找個合適位置打撈手機，卻沒注意有個用腐朽竹膠板虛掩着的深井，一腳踩空不慎掉了進去」。據悉，小賀溺斃處為旱廁的化糞池，有2米多深，井口只蓋着一層約2厘米厚的朽壞竹膠板。

且化糞池周圍沒有警示標誌和防護措施，不熟悉環境的人很難發現。旱廁旁僅有一個廢棄多年工地，小賀墜井後沒有人經過，求救也沒人聽見。她的死亡證明顯示，直接死因為呼吸心臟驟停，由溺水和沼氣中毒引發。

旱廁旁僅有一個廢棄多年工地，小賀墜井後沒有人經過，求救也沒人聽見。（微博截圖）

事發已過近一個月，當賀建4月28日再次返回事發現場時，發現旱廁已被拆除，女兒溺亡的化糞池被匆匆掩埋。

賀建認為，公安機關至今未能查清工地以及旱廁化糞池的主管單位和建設單位，沒給出合理交代，反而讓廟會主辦方負責全部賠償，試圖息事寧人，草草結案。

賀建說，「在鎮政府和派出所的協調下，廟會的2個組織方和遊樂設施的老闆一共拿出5萬元（人民幣），算是給我家的補償，但去領錢時，派出所又讓我們簽一份承諾書，說給錢的人以後要是起訴我們，我們需要根據法院的判決退還這筆錢」。家屬盼找到真正的責任方，不能讓女兒不明不白地離開。

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