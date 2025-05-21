｢核酸大王｣曾攬7億人次檢測　今變追債狂人！起訴多地衛健局索賬

新冠疫情期間，張核子狂攬7億人次的核酸檢測成為「商業神話」，更被網民譽為「核酸大王」。不過，他今年2月因一宗勞動爭議案被限制高消費，近日，跌落「神壇」的他向多地衛健局提起民事訴訟，追討多年前的核酸檢測費用，引起廣泛關注。



張核子。（資料圖片）

據內媒報道，2024年底至2025年5月，張核子持股實控的深圳核子華曦醫學檢驗實驗室，以原告身份向5間衛健局提起相關服務合同糾紛的訴訟。其中，4間是福建省莆田市下轄區縣的衛健局，分別為荔城區衛局、城廂區衛健局、秀嶼區衛健局、湄洲灣北岸經濟開發區衛健局。

一間衛健局工作人員表示，上述情況確實是核酸檢測費所導致的糾紛，已經和解、金額不大，「具體金額不便透露。」

事實上，自2024年起，核子華曦實驗室已在全國多地發起類似訴訟。

新冠疫情期間，張核子狂攬7億人次的核酸檢測，被網民譽為「核酸大王」。（視覺中國）

公開資料顯示，深圳核子華曦醫學檢驗實驗室成立於2015年7月，由深圳市核子基因科技有限公司100%控股，後者為張核子所創辦企業。

張核子畢業於中國醫科大學法醫學專業，碩士學位，2012年4月，成立深圳市核子基因科技有限公司，擔任董事長一職。因在疫情期間核酸檢測業務快速擴張引發廣泛關注，其企業核子基因在疫情期間覆蓋45個城市，自稱累計檢測超7億人次，被稱為「核酸大王」。張核子的核酸公司，也在數不盡的核酸檢測人次中，賺得盆滿缽滿。

疫情政策放寬後，張核子企業的業務量銳減，公司資金鏈遇到問題。2025年2月，張核子及核子基因因20萬元人民幣勞動爭議被深圳市南山區法院限制高消費，名下多間公司目前已注銷。