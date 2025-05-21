美菲聯手南海軍演　中國宣布海域實彈演習反制

馬尼拉武裝部隊5月21日表示，菲律賓與美國海岸防衛隊於南海有爭議海域，首次與菲國海軍與空軍部隊展開聯合軍演，進行第六次代號為「海事合作活動」（Maritime Cooperative Activity, MCA）的演習。為反制美菲在南海聯合演習，中國海事局網站20日發布，汕頭海事局發布航行警告，5月20日和22日，每天上午8時至晚間6時，南海部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。



據《路透社》報道，此次演習於5月20日在菲律賓巴拉旺省與西明多羅省附近海域舉行，參與單位包括菲律賓海軍、空軍與海岸防衛隊，以及美國海岸防衛隊「斯特拉頓號」（USCGC Stratton）巡邏艦與美國海軍P-8A反潛巡邏機。

菲律賓武裝部隊在聲明中指出，本次「海事合作活動」為今年第二次演習，自2023年啟動以來累計為第六次。演習內容涵蓋通訊協調與海上搜救等場景。武裝部隊總司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示，此次行動「再次表明菲律賓武裝部隊致力於實現能力現代化，加強國防夥伴關係，以確保國家和地區的海洋利益。」

作為回應，汕頭海事局5月20日透過海事局網站發布航行警告，宣布於5月20日及22日每天上午8時至晚間6時，在南海部分海域進行實彈射擊，並要求船隻禁止駛入相關區域。