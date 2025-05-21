賀建奎指護照被收無法出境　新婚妻被拒入境中國　憂兩人難相見

曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，曾因獲香港「高端人才通行證計劃」批出申請來港，引發軒然大波。後香港入境處宣告賀建奎的簽證無效。



近日，賀建奎突然在社交平台 X 控訴其新婚妻子Cathy Tie被拒進入中國。他更稱會更新美國綠卡，並且稱要求中國歸還護照。賀建奎太太受訪則表示，除了她被拒入境中國，賀亦被禁止出境，憂二人無法再相見。



賀建奎今年4月宣布再婚。（網絡圖片）

據了解，今年4月，賀建奎在社交平台X宣布與加拿大籍華人女子Cathy Tie 結婚，這是賀建奎的第二段婚姻。Cathy Tie 現年大概30歲，小時候就移居加拿大，是加拿大生物資訊學家和企業家，也是基因篩檢公司Ranomics和遠距醫療公司 Locke Bio的創辦人。

據稱他在美國攻讀博士期間，認識了後來成為妻子的曾艷，畢業後藉着女方的人脈背景，回國發展基因事業。

賀建奎5月18日在X表示，中國政府當局拒絕其妻入境，稱太太為了與他團聚，由美國洛杉磯飛往北京，她已在機場久等3小時。賀建奎後又發文稱，如果中國政府不准其妻來北京與他生活，他將會離開中國並到美國工作。隨後，賀建奎上載一張手持綠卡的照片，並聲言現在就會前往美國大使館更新其綠卡。

賀建奎妻子Cathy Tie則在X發文稱，現在正滯留菲律賓馬尼拉，她發文指「地緣政治有點太過了（Went a little too far with this geopolitics thing）」。她說：「上月的這天，我嫁給了全球最具爭議的科學家，但現在我們可能無法再相見。雖然我很關注我的婚姻，但我更在意這件事對於人類和未來科學的意義。」

Cathy Tie受訪稱，她由洛杉磯飛往馬尼拉，並轉機前往北京，然而抵達馬尼拉後就被告知，被中國拒絕入境。她稱並無想像過會發生這樣的事，自己無做錯任何事，此前亦未曾接獲內地當局通知拒絕其入境。

她認為，中國政府基於一些隨便的理由拒絕她入境，而丈夫亦無法離開中國。她指出，其護照仍然有效，而且中國簽證還有 7 年才到期，甚至上月才到訪中國，「唯一分別就是我與賀建奎結婚」。

她又指，近日發現其小紅書帳號上，與賀建奎的合照被一一刪除，Cathy Tie身處加拿大的母親亦稱，其微信帳號似乎被入侵，因為她發現聯絡人電話簿被清空。

曾因基因編輯雙胞胎女嬰入獄3年 至今未放棄人體基因實驗

據此前報道，賀建奎2018年宣布一對基因編輯雙胞胎女嬰誕生，兩名女嬰能天然抵抗愛滋病病毒。消息震驚全球，引發倫理道德和科研誠信的討論。他於2019年因非法行醫罪被判入獄3年。

【基因改造嬰】賀建奎受多方指責 德倫理學家斥「對科學的侮辱」

據了解，賀建奎近日時常在X平台上發言，他聲稱計劃在南非再次進行人體基因編輯實驗，目標是為後代預防阿茲海默症。他自封「中國達爾文」，稱「2018年世界首例基因編輯嬰兒是中國最重要的科學成就」、「每個先驅或先知都必須受苦」等。

賀建奎稱，由於中國官方不給他換發護照，他無法出國，但他希望能派兩名中國同事前往美國，為新計畫進行動物實驗，再去南非展開人體實驗。