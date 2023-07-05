賀建奎最新研究再牽爭議　擬用基因編輯預防阿茲海默症

南方科技大學原副教授賀建奎日前公布新研究，擬利用基因編輯令人類預防阿茲海默症（俗稱老人癡呆症），但有聲音認為，此研究不只牽扯到倫理問題，也不清楚基因確切的功能。



賀建奎在基因編輯計劃書中提到，人口老化是嚴重的社會經濟問題，為醫療系統帶來巨大壓力，「中國因剩餘壽命的提高，老年失智症的比例也在增加，然而，目前還沒有治療阿茲海默症的有效藥物」。

賀建奎認為，阿茲海默症患者可能有基因特性，研究或能修正有問題的基因。他提出的研究項目，是先在小老鼠胚胎進行基因編輯，然後在人類的受精卵細胞或受精卵進行基因編輯，以測試突變是否能夠預防阿茲海默症。

賀建奎接受《CNN》專訪時表示，目前正在收集科學家和生物倫理家的反饋，會針對反饋內容再次修改計劃，在獲得政府及國際倫理委員會批准之前，他不會進行任何實驗。

新加坡南洋理工大學分子生化遺傳學副教授德羅格（Peter Dröge）表示， 賀建奎想以基因編輯令人類避免患上阿茲海默症，「我很驚訝他再次提出相似的問題」。英國肯特大學全球科學與認知正義中心創始主任張喬伊也表示：「我們要謹慎對待提案，因為它可能誤導患者及其家人」。

2018年11月，賀建奎在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會期間，分享其研究結果，指他與團隊透過修改CCR5基因，令一對能夠先天抵抗愛滋病的雙胞胎嬰兒誕生。不過，相關研究被質疑是否符合倫理準則，甚至引發倫理爭議，賀建奎更與團隊成員被控非法行醫罪。

2019年12月，深圳市南山區人民法院一審公開宣判，賀建奎因非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，構成非法行醫罪被判囚3年，罰款300萬元人民幣。賀建奎獲釋後在北京成立實驗室，專研罕見遺傳病基因編輯治療研發。