國家一級演員陳麗雲　涉嫌貪污、受賄被捕

國家一級演員陳麗雲涉嫌貪污、受賄，被寧夏檢方決定逮捕。



陳麗雲是國家一級演員。（網上圖片）

陳麗雲，寧夏演藝集團有限公司原黨委委員、副總經理，寧夏演藝集團歌舞劇院有限公司原黨支部書記、經理，正處級。寧夏回族自治區人民檢察院周三（5月21日）消息，陳麗雲涉嫌貪污、受賄一案，由石嘴山市監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經寧夏回族自治區人民檢察院交辦，由石嘴山市大武口區人民檢察院審查起訴。

日前，石嘴山市大武口區人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對犯罪嫌疑人陳麗雲決定逮捕。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，陳麗雲，回族，1968年5月出生於寧夏銀川，1985年從藝校畢業，被選拔調入寧夏歌舞團。她曾獲得第14屆「四月之春」國際友誼藝術節金獎、第10屆「孔雀獎」少數民族舞蹈比賽三人舞表演三等獎、第2屆全國少數民族文藝會演優秀演員獎等，是國家一級演員。

據寧夏回族自治區紀委監委駐文化和旅遊廳紀檢監察組、石嘴山市紀委監委2024年12月6日消息，陳麗雲被查。而在陳麗雲被查前，寧夏演藝集團有限公司原黨委書記、總經理兼原寧夏回族自治區文化廳黨組成員、自治區文聯原副主席范晉國被查。5月13日消息，石嘴山市人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對范晉國作出逮捕決定。