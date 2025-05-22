17歲演員戴230萬元天價耳環惹關注　義烏已量產｢同款｣最平僅需...

17歲內地女演員黃楊鈿甜，近日在學校成人禮活動佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的耳環，引發廣泛關注。有「世界超市」、「世界小商品之都」之稱的浙江義烏，緊跟時事，目前已經量產黃楊鈿甜的「同款耳環」，售價低至個位數。



義烏已經量產黃楊鈿甜的「同款耳環」。（網上圖片）

售價介乎幾元到幾百元不等。（網上圖片）

產自義烏的「同款耳環」在電商平台琳瑯滿目，當中月銷量過萬的店舖不在少數。售價方面，大多介乎幾元到幾百元不等，相對較貴的均有標明材質是合金、鍍銀或鍍金，而未標明材質的價錢則低至個位數。

有買過的消費者表示，自己戴着38元買的「同款耳環」去參加閨蜜聚會，「她們都說像真的一樣。」

據此前報道，5月11日，黃楊鈿甜在社交平台分享參加學校成人禮活動的照片，其後又網民發現她佩戴的耳環是奢侈品牌GRAFF經典系列，官方售價約230萬元。

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

其後，黃楊鈿甜的父親被曝出，曾在四川雅安任職公務員，因此引發網民對於其是否涉嫌貪污的質疑，「如果家庭資產沒有1個億，誰會花百萬元買一對耳環？」

對此，黃楊鈿甜的父親也發文回應，「耳環非正品，可以接受正規機構鑒定。」更強調自己在工作期間沒有違紀違法犯罪行為，更沒貪污災後重建款，歡迎大家監督。如發現任何問題可以舉報，他會積極配合調查，承擔一切後果。