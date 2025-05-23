中使館：英頻發「仙人跳」詐騙　留學生「約會」女網友後遭恐嚇

周五（23日），中國駐英國大使館發布通報，指近來中國公民因私下換匯遭受損失、被騙等案件頻發，相關典型案例包括「仙人跳」，希望廣大在英中國同胞以案為鑒，加強防範，確保安全。



案例中提到，某留學生通過某社交平台與一女性用戶交友，隨後通過某實時聊天軟件進行交流。幾日後，對方邀請該留學生線下見面「約會」。然而，在確認留學生已出發後，女方隨即暴露了賣淫目的，同時，女方所謂掛靠「酒店」工作人員還通過電話聯繫留學生。遭該留學生拒絕並掛斷電話後，該號碼又發送威脅性、恐嚇性文字信息及血腥圖片、影片等。案例中的留學生見狀迅速拉黑有關人員社交媒體帳號及電話，所幸未造成進一步損失。

使館提醒，「仙人跳」類詐騙案件近來在英頻發。詐騙分子常以戀愛交友、收購二手物品、上課等理由為掩護，通過實時聊天軟件持續實施騙術，逐步騙取受害人信任後便約定線下見面，利用受害人離開熟悉地點和暴露個人私隱後的恐慌心理，以威脅、恐嚇的方式逼迫受害人轉賬。

因此，使館方面提醒中國公民應切實提高防範意識，注意甄別社交媒體信息真偽，注重保護個人私隱，切勿輕易前往陌生地點與陌生人員見面。如遭遇威脅、恐嚇情況，應冷靜理性應對，第一時間報警求助，防止跌入詐騙陷阱。