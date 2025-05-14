英國多名中國人失蹤！中國大使館緊急提醒：與家人約定暗號求救

中國駐英國大使館14日稱，近期接到多宗中國公民失蹤失聯相關求助。駐英使領館提醒在英中國公民及親屬，要切實加強安全防範，可與家人約定暗號，遇危險或緊急情況時通過暗號向家人求救。



駐英使領館提醒在英中國公民及親屬，切實加強安全防範。 （Getty Images）

中國駐英國大使館發文稱，駐英使領館提醒在英中國公民，抵英後需及時將當地電話、地址以及身邊友人、同學、同事等緊急連絡人的聯繫方式告知家人，並且定期與家人保持聯繫，注意及時查看並回覆家人通訊信息。

在英中國公民還可與家人約定溝通聯繫的特定暗號，如遇危險或緊急情況，及時通過約定的特定暗號向家人通報情況或求救。

使領館還提醒在英中國公民，如遇旅行、出差等離開日常活動區域情況，尤其是前往通訊信號較差等地區，應事先告知家人或身邊親友，並注意在恢復通訊信號後第一時間主動聯繫家人報平安。如出現心理不適或與家人發生矛盾，應積極溝通交流，切勿意氣用事，避免失聯情況。

使領館還建議，在英中國公民親屬全面掌握在英親屬的聯繫方式。除在英親屬本人信息外，還應掌握其在當地交往密切的緊急連絡人聯繫方式。留學生家長還應特別掌握在英留學生學籍卡號、就讀專業以及所在學校學生服務機構、指導教師、同學、室友、公寓管理員或房東等相關人員聯繫方式，以備不時之需。

使領館表示，如判斷在英親屬因遇險失聯，請第一時間聯繫英國警方報案，並通過在英親屬緊急連絡人等多渠道進行尋人。如有需要，可就近聯繫中國駐英國使領館尋求協助。