深圳登頂「全球增長最快的財富中心」　10年內增長率142%

《2025年世界富裕城市報告》（The World’s Wealthiest Cities in 2025）近日發布，深圳以142%的增長率，成為2014年至2024年間增長最快的城市，登頂「全球增長最快的財富中心」。



深圳以142%的增長率，成為2014年至2024年間增長最快的城市。（福布斯）

深圳登頂「全球增長最快的財富中心」。（2025年世界富裕城市報告）

《2025年世界富裕城市報告》由亨利及合夥人（Henley & Partners）與全球數據公司新世界財富（New World Wealth）合作發布製作。富裕城市以該城市擁有富翁人數多少為標準，富翁的標準是至少擁有100萬美元的流動資金。

周二（5月20日），《福布斯》援引《2025年世界富裕城市報告》，分析哪些城市才是最富有人群的首選居住地，並稱「中國深圳可能還不是世界上最富有的城市，但它的發展速度比其他任何城市都快。」

深圳城市景觀。（視覺中國）

而在「全球最富裕城市前50名」排行榜中，深圳以50800名百萬富翁（流動資金超過100萬美元），位列第28位。

新世界財富（New World Wealth）研究主管安德魯·阿莫爾斯（Andrew Amoils）表示，作為亞洲頂級科技中心，深圳是全球科技巨頭華為、騰訊、比亞迪、大疆和中興通訊的總部所在地，在過去20年中，財富增長尤為強勁。如今，深圳是關鍵科技子行業的全球領先城市，包括計算機硬件、電動汽車、Wi-Fi適配器、手機、無人機、5G、能源和電子產品。