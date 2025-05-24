趣Share大灣區｜科技、文化匯聚深圳文博會　一日內行勻全中國？

第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（下稱文博會），5月22日至26日在深圳國際會展中心（寶安）舉行。本屆文博會有八大展館，包括文化產業綜合展、粵港澳大灣區創新展、非遺工藝美術展等等，展出約12萬件文化產品。



香港館以「香港原來咁有型」為主題，展現香港潮流文化的型格魅力，分為四大展區，涵蓋香港電影和漫畫、時裝設計、珠寶設計、藝術玩具、香港品牌等多個創意領域。

其中，以藝術玩具為主題打造的茶餐廳場景，招牌、牆身、一枱一凳都讓參觀者沉浸在香港舊式茶餐廳，展區更放置了多個人氣IP公仔。另一展區則設置巨型LED幕牆，播放由著名導演楊凡親自監制剪輯的電影片段，讓觀眾細味不同年代的香港面貌。

深圳文博會香港展區。（林芷瑩攝）

深圳文博會香港展區。（林芷瑩攝）

招牌、牆身、一枱一凳都讓參觀者沉浸在香港舊式茶餐廳。（影片截圖）

招牌、牆身、一枱一凳都讓參觀者沉浸在香港舊式茶餐廳。（林芷瑩攝）

陝西的泥塑是國家級非物質文化遺產，在本次文博會上，陝西展位展出了各款泥塑工藝品，譬如取名為「招財納福」的泥塑獅子，經手工捏製、雕刻等工序成型；取名為「夢」的作品則採用陝北紅膠泥塑造，底座海水表現生命之水手為大地母親呵護著朦朧中的生肖寶寶。

位於粵港澳大灣區創新展的寶安展館，以前海冰雪世界為主要展示，冰紋亞克力的外觀設計，呈現出晶瑩剔透的冰磚效果，造雪玻璃屋內飄起「雪花」，讓人仿佛走入了冰雪世界。

陝西展位展出了各款泥塑工藝品。（林芷瑩攝）

造雪玻璃屋內飄起「雪花」。（林芷瑩攝）

在粵港澳大灣區文化產業創新展，廣汽高域 GOVY AirJet 複合翼飛行汽車展位成為全場焦點。廣汽研究院飛行汽車品牌公關負責人李淑韓介紹，這款運用了無人駕駛技術的複合翼垂直起降飛行汽車有三排座位，採用了『1+1+X』的排布方式，能通滿足商務出行、日常通勤等多重要求。

據了解，GOVY AirJet複合翼飛行汽車融合了固定翼與多旋翼優勢，具備垂直起降和巡航飛行能力。其採用8軸8槳與雙涵道複合翼構型，搭載廣汽自研電驅動系統，最大飛行速度達 250km/h，續航里程 200km，實現30分鐘快速補能。

廣汽高域 GOVY AirJet 複合翼飛行汽車。（林芷瑩攝）

廣汽高域 GOVY AirJet 複合翼飛行汽車。（林芷瑩攝）

李淑韓表示，廣汽高域 GOVY AirJet飛行汽車不僅是一種先進的交通工具，更能打破傳統交通方式的限制，實現更高效的旅行體驗，「GOVY AirJet飛行汽車大大縮短了城市間的時空距離，40分鐘即可實現粵港澳大灣區穿梭通行，讓遊客有更多時間深入體驗當地的文化與風景，使文旅出行變得更加高效便捷。飛行汽車目前處於試飛階段，預計在2027年可以實現量產落地」。

深圳文博會展出超過12萬件文化產品。（林芷瑩攝）

深圳文博會展出超過12萬件文化產品。（林芷瑩攝）

第二十一屆深圳文博會於5月22日至26日舉行。（林芷瑩攝）

深圳文博會展出超過12萬件文化產品。（林芷瑩攝）

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