官方帶頭反內卷！四川一地鼓勵推行4.5天工作制　網民：要去安家

內地職場「反內卷」之風方興未艾。近日，四川省綿陽市商務局印發《綿陽市提振消費專項行動2025年工作清單》（簡稱《工作清單》），提出試行4.5天彈性工作制，推行「周五下午與周末結合」的2.5天休假模式。



《工作清單》提出開展七大核心行動，包含29條具體措施，涵蓋了收入、教育、養老、住房、賽事、夜經濟、休假等多個方面。此外，備受關注的落實休假政策中提到，落實年休假應休盡休和帶薪休假政策，鼓勵企業彈性調休，推廣夫妻共享。試行4.5天彈性工作制，鼓勵有條件的地區推行「周五下午與周末結合」的2.5天休假模式。

綿陽風光。（綿陽市委宣傳部）

相關制度引發網民熱議：

「我要去綿陽安家上班。」

「落實了就去綿陽。」

「強烈建議全國推廣。」

「深圳啥時候能推行一下。」

「不如再優化一下，單周5天雙周4天，這樣每半個月就有一個小長假，周邊可以稍微走遠一點，帶動服務性消費。」



事實上，今年初，已經有企業試行4.5天彈性工作制。位於杭州臨平的「跨境鞋服第一股」子不語集團有限公司在不降薪、不裁員的前提下，開始實施4.5天工作制；浙江動一新能源動力科技股份有限公司也幾乎同時開始推動工作制改革，公司除了一線工人以外的所有崗位都實施雙休制，產品ID等設計類崗位試行4.5天工作制。

近年來，「反內卷」相關詞匯高頻亮相。（視覺中國）

3月初，「大疆不強制9點上班開始強制9點下班」、「美的被曝強制18點20下班」等話題紛紛登上熱搜

近年來，「反內卷」相關詞匯高頻亮相。2024年7月，國家首次提出，要「強化行業自律，防止『內卷式』惡性競爭」；同年12月，中央經濟工作會議進一步將「綜合整治『內卷式』競爭，規範地方政府和企業行為」作為2025年的重點工作之一。今年全國兩會，反「內卷式」競爭，首次上了政府工作報告。