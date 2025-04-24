上海95後女生為還高利貸　虛構「幽靈員工」2年內卷走公司逾500萬

上海一名95後的女職員為還高利貸，竟虛構54名「幽靈員工」，在2年騙取公司逾500萬元（人民幣，下同），被法院裁定職務侵占罪罪成，判囚4年，罰款10萬元。



上海廣播電視台《案件聚焦》報道，今年30歲的張某於2018年入職一間第三方人力外判公司，擔任項目專員，負責為客戶公司招聘派遣員工、核對用工情況、確認發放薪資等工作。

張某為還高利貸，在公司虛構54名「幽靈員工」，2年內騙取逾500萬元。（案件聚焦）

張某提到，起初其個人債務不多，只有大概2、30萬元，但因為她的個人征信太差，無法從銀行貸款，於是向私人貸款機構借錢，「推薦我做個人的借貸過渡，其實就是高利貸，當時我也不懂」。

然而，高利貸的利息讓張某的債務迅速累積，她又舉例，若借10萬元高利貸，扣除各種手續費後，到手只有7萬多元，對方卻要求她在10天內歸還20萬，「被逼得非常緊！有些高利貸每天都要還錢，如果不還，就會瘋狂給我打電話、發短信，甚至給我發定位，說在我公司樓下，如果不還錢，就上來找我」。

張某借用親朋好友的銀行卡，虛構「幽靈員工」收錢。（案件聚焦）

此時，深陷高利貸泥潭的張某發現，公司的審核流程均通過郵件進行，僅憑篡改郵件就能虛構派遣員工的數量，並順利通過公司的審核。

為了還債，2022年10月到2024年8月期間，張某以借用銀行卡走賬為由，將親朋好友的銀行卡號編造成派遣員工的信息。親友收到公司轉賬後，會全額轉回給張某。據統計，張某共計虛構了54名派遣員工，騙取公司逾500萬元。

法院裁定張某犯職務侵占罪罪成，判囚4年。（案件聚焦）

普陀區人民法院法官指出，涉案公司在管理和審核上存在一定漏洞，企業審核機制只核對郵件確認的總金額，卻從不驗證具體人員名單。張某只需將客戶郵件的金額數字稍作修改，截屏上傳就能通過審核。

張某供述，在500多萬的贓款中，有400多萬都化作高利貸利息。去年8月，張某向警方自首，到案後，張某及家屬退贓63萬元。

法院經審理認為，張某利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額巨大，構成職務侵占罪。最終，普陀區人民法院判決，張某犯職務侵占罪罪成，判囚4年，並罰款10萬元。