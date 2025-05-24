特朗普對哈佛大學下「死手」： 搞人搞事搞錢
美國國土安全部一紙公告，將哈佛大學再次推進漩渦：其「學生和交流訪問學者項目」（SEVP）認證被撤銷，2025-2026學年不得招收任何持F類或J類非移民身份的外籍學生。此外，現有持F類或J類非移民身份的學生必須轉學至其他高校，否則將無法維持其非移民身份。這是繼今年4月凍結向哈佛大學提供的超過22億美元多年度撥款和6000萬美元多年度合同之後，特朗普政府再次對哈佛大學使出「殺招」。
哈佛隨即以違憲為由，入稟聯邦法院叫停禁令，獲法院同日頒布暫時保護令，阻止禁令生效。但特朗普政府對哈佛大學下「死手」這事兒，堪稱博弈大戲，背後是特朗普政府與哈佛由來已久且不斷激化的矛盾衝突。
權力博弈
特朗普政府對哈佛大學發難，表面基於校園內所謂 「反猶主義」 問題。2023 年巴以衝突後，美國高校出現支持巴勒斯坦的抗議浪潮。特朗普政府藉此稱哈佛對猶太學生有敵意、同情哈馬斯，可不少示威學生是猶太人，「反猶主義」 只是其干預高校管理的藉口。特朗普政府對哈佛大學多元化、公平性和包容性（DEI）政策不滿，這是雙方矛盾激化的重要因素。
美國保守派認為哈佛等精英大學的 「DEI」 部門存在基於種族的不當行為，違反聯邦民權法，他們覺得哈佛推行的這些政策挑戰傳統價值觀和白人權益，是 「政治正確」 的泛濫，必須遏制。
特朗普政府要求哈佛終止DEI相關項目，實行 「基於成績或才能」 的招生與招聘政策。哈佛大學是美國高等教育旗幟，代表左翼文化中心，秉持學術自由、獨立自治理念。特朗普政府代表右翼保守勢力，上台後就誓言對被視為自由主義温牀的大學採取行動，鞏固權力基礎。哈佛公然反抗特朗普政府指令，觸動其權威。
哥倫比亞大學在政府施壓下妥協，哈佛卻將特朗普政府告上法庭，這在特朗普眼裏，簡直是「公然挑釁」，促使特朗普政府採取更強硬手段，目的只有一個：打掉這面反對旗幟，殺雞儆猴。
特朗普為何對哈佛下死手？
讓我們進一步抽絲剝繭，特朗普為何對哈佛下死手？要真正搞清楚這件事，還得從「人財務」三個維度去看。
首先從「搞人」的角度。一個非常基本且必要的問題是：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？特朗普的最大敵人是誰呢？他在很多場合都表達過類似的觀點：「最大的敵人不是中國也不是俄羅斯，而在我們內部 ... 」，其實就是民主黨。這是事實。
對於像美國這樣的大國來說，內政始終比外交要重要得多。真正強大的敵人，往往在內部。事實上，越是大國來說，安內的優先級就越可能高於攘外，甚至攘外也只是安內的手段而已。
由此再來看看這次處於事件風口浪尖的哈佛，和民主黨又有什麼關係呢？看看出過哪些民主黨大佬就清楚了。隨便報幾個名字：奧巴馬（Barack Obama）、賀錦麗（Kamala Harris），布林肯（Antony Blinken），耶倫（Janet L. Yellen），薩默斯（James Summers） ...
畢竟頂尖大學所在選區中，特朗普在2024年僅贏得4個，其餘40個均被民主黨拿下，這也印證了高校作為「左翼堡壘」的定位。站在特朗普的角度，這樣的學校未來怎麼能培養出「真正的優質人才」呢？所以以安全為由也好，以DEI也好⋯⋯「自己人」從哪裏來，到哪裏去？這件事很重要。
其次從「搞事」的角度這次事件就是關稅戰的「姊妹篇」，其本質還是反全球化。如果說關稅戰阻礙的是商品的自由流動，那麼「哈佛事件」的本質則是學術交流領域的反全球化，它阻礙的是知識的自由流動。
回顧在關稅的戰鬥中，有的國家秒慫，有的國家依舊堅挺。神似的是，這次面對特朗普的「制裁」，有的大學秒慫，有的繼續堅挺選擇對抗。比如哥倫比亞大學，最初被凍結4億美元聯邦撥款後，校方接受部分要求，包括禁止校園抗議者戴口罩、擴大校園警察權力，並將中東研究系的管理權從教師移交校方行政層。還有密歇根大學，直接關閉了多元化與包容性（DEI）項目，以換取政府讓步。
更有意思的是，妥協的學校多為錢而妥協，而抵抗的學校則更強調為的是「學術自由」。說白了，某些常春藤校也不是特別缺錢。畢竟相比於被特朗普凍結的26.6億美元，532億美元的捐贈基金才是重點。事實上，這件事和錢關係既很大，又不是特別大，整個流程和關稅戰幾乎是一個模式。至於為什麼要反全球化？因為這是特朗普在總統位置上立足的根本性原則。
最後從「搞錢」的角度。事實上，現在美國很缺錢，但相對於缺的錢來說，特朗普凍結的這些大學經費，基本就是杯水車薪。真正的原因有兩點：其一，哈佛高層或學院管理層的政治獻金，99%流向的是民主黨。其二，相比於錢的數目，錢在哪個口袋裏，怎麼被支配，想要花必須得走什麼樣的流程，可能更重要。
陰謀一些，特朗普或許是一種「善意的」提醒：對於那些即將被遣返的留學生，不妨花點錢，支持下大老闆新推出的移民「金卡」，成為大老闆的好朋友，獲得尊貴的VIP身份。
這事兒會怎麼收場？
面對特朗普政府的無理制裁，哈佛大學並未選擇屈服，而是毅然拿起法律武器，堅定地捍衛學術自由和獨立。哈佛大學的這一立場得到了廣泛的支持與聲援。眾多學術組織和民權團體發聲，關切政府行為，認為這威脅學術自由，特朗普政府行徑破壞美國高等教育基石，違背美國宣揚的自由、平等價值觀。
從過往表現來看，哈佛很難低頭。它不是沒壓力，而是有底氣。畢竟，哈佛不靠政府救濟吃飯，自有資金雄厚、校友遍天下。但這場鬥爭，不會是一腳剎車這麼簡單。哈佛大概率會打一場法律戰。下一步，我們可能會看到一場史無前例的「政府VS名校」的法庭對決。
這背後是一場價值觀的較量。特朗普出手不是沒有邏輯——他要打造一個完全聽話的、美國優先的大學體系。而哈佛代表的，是包容多元、堅持獨立的知識堡壘。這不僅僅是教育政策問題，更是一場深層的政治鬥爭。
有些異曲同工：今天的哈佛，正如今天的中國——面對同一個霸權者，站在了被針對的位置。兩者雖毫無瓜葛，卻面臨同樣的命題：妥協還是抗爭？說到底，一切都是博弈的結果。朝令夕改，又或者是改朝換代，都不是不可能，就好像關稅戰的那個數字。
最後的最後，感嘆今天的美國，已不是那個鼓勵自由開放、接納全球英才的美國。當哈佛這樣的象徵都遭到封殺，誰還能獨善其身？這不是孤立事件，而是一場大變局的縮影。我們且看，特朗普能不能真「廢」了哈佛，還是會引爆一場更大的反彈。