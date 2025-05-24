特朗普對哈佛大學下「死手」： 搞人搞事搞錢

美國國土安全部一紙公告，將哈佛大學再次推進漩渦：其「學生和交流訪問學者項目」（SEVP）認證被撤銷，2025-2026學年不得招收任何持F類或J類非移民身份的外籍學生。此外，現有持F類或J類非移民身份的學生必須轉學至其他高校，否則將無法維持其非移民身份。這是繼今年4月凍結向哈佛大學提供的超過22億美元多年度撥款和6000萬美元多年度合同之後，特朗普政府再次對哈佛大學使出「殺招」。



哈佛隨即以違憲為由，入稟聯邦法院叫停禁令，獲法院同日頒布暫時保護令，阻止禁令生效。但特朗普政府對哈佛大學下「死手」這事兒，堪稱博弈大戲，背後是特朗普政府與哈佛由來已久且不斷激化的矛盾衝突。

2025年4月17日，美國麻薩諸塞州，圖為哈佛大學畢業生在校內抗議特朗普政府施政。（Reuters）

權力博弈

特朗普政府對哈佛大學發難，表面基於校園內所謂 「反猶主義」 問題。2023 年巴以衝突後，美國高校出現支持巴勒斯坦的抗議浪潮。特朗普政府藉此稱哈佛對猶太學生有敵意、同情哈馬斯，可不少示威學生是猶太人，「反猶主義」 只是其干預高校管理的藉口。特朗普政府對哈佛大學多元化、公平性和包容性（DEI）政策不滿，這是雙方矛盾激化的重要因素。

美國保守派認為哈佛等精英大學的 「DEI」 部門存在基於種族的不當行為，違反聯邦民權法，他們覺得哈佛推行的這些政策挑戰傳統價值觀和白人權益，是 「政治正確」 的泛濫，必須遏制。

特朗普政府要求哈佛終止DEI相關項目，實行 「基於成績或才能」 的招生與招聘政策。哈佛大學是美國高等教育旗幟，代表左翼文化中心，秉持學術自由、獨立自治理念。特朗普政府代表右翼保守勢力，上台後就誓言對被視為自由主義温牀的大學採取行動，鞏固權力基礎。哈佛公然反抗特朗普政府指令，觸動其權威。

2025年5月19日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園發表講話。（Reuters）

哥倫比亞大學在政府施壓下妥協，哈佛卻將特朗普政府告上法庭，這在特朗普眼裏，簡直是「公然挑釁」，促使特朗普政府採取更強硬手段，目的只有一個：打掉這面反對旗幟，殺雞儆猴。

特朗普為何對哈佛下死手？

讓我們進一步抽絲剝繭，特朗普為何對哈佛下死手？要真正搞清楚這件事，還得從「人財務」三個維度去看。

首先從「搞人」的角度。一個非常基本且必要的問題是：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？特朗普的最大敵人是誰呢？他在很多場合都表達過類似的觀點：「最大的敵人不是中國也不是俄羅斯，而在我們內部 ... 」，其實就是民主黨。這是事實。

對於像美國這樣的大國來說，內政始終比外交要重要得多。真正強大的敵人，往往在內部。事實上，越是大國來說，安內的優先級就越可能高於攘外，甚至攘外也只是安內的手段而已。

美國總統特朗普發表第二任期首次國會演說，在場有民主黨人手持牌子無聲抗議。（Reuters）

由此再來看看這次處於事件風口浪尖的哈佛，和民主黨又有什麼關係呢？看看出過哪些民主黨大佬就清楚了。隨便報幾個名字：奧巴馬（Barack Obama）、賀錦麗（Kamala Harris），布林肯（Antony Blinken），耶倫（Janet L. Yellen），薩默斯（James Summers） ...

畢竟頂尖大學所在選區中，特朗普在2024年僅贏得4個，其餘40個均被民主黨拿下，這也印證了高校作為「左翼堡壘」的定位。站在特朗普的角度，這樣的學校未來怎麼能培養出「真正的優質人才」呢？所以以安全為由也好，以DEI也好⋯⋯「自己人」從哪裏來，到哪裏去？這件事很重要。

其次從「搞事」的角度這次事件就是關稅戰的「姊妹篇」，其本質還是反全球化。如果說關稅戰阻礙的是商品的自由流動，那麼「哈佛事件」的本質則是學術交流領域的反全球化，它阻礙的是知識的自由流動。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

回顧在關稅的戰鬥中，有的國家秒慫，有的國家依舊堅挺。神似的是，這次面對特朗普的「制裁」，有的大學秒慫，有的繼續堅挺選擇對抗。比如哥倫比亞大學，最初被凍結4億美元聯邦撥款後，校方接受部分要求，包括禁止校園抗議者戴口罩、擴大校園警察權力，並將中東研究系的管理權從教師移交校方行政層。還有密歇根大學，直接關閉了多元化與包容性（DEI）項目，以換取政府讓步。

更有意思的是，妥協的學校多為錢而妥協，而抵抗的學校則更強調為的是「學術自由」。說白了，某些常春藤校也不是特別缺錢。畢竟相比於被特朗普凍結的26.6億美元，532億美元的捐贈基金才是重點。事實上，這件事和錢關係既很大，又不是特別大，整個流程和關稅戰幾乎是一個模式。至於為什麼要反全球化？因為這是特朗普在總統位置上立足的根本性原則。

2025年5月7日，美國紐約，哥倫比亞大學（Columbia University）巴特勒圖書館（Butler Library）發生挺巴抗議活動。（Reuters）

最後從「搞錢」的角度。事實上，現在美國很缺錢，但相對於缺的錢來說，特朗普凍結的這些大學經費，基本就是杯水車薪。真正的原因有兩點：其一，哈佛高層或學院管理層的政治獻金，99%流向的是民主黨。其二，相比於錢的數目，錢在哪個口袋裏，怎麼被支配，想要花必須得走什麼樣的流程，可能更重要。

陰謀一些，特朗普或許是一種「善意的」提醒：對於那些即將被遣返的留學生，不妨花點錢，支持下大老闆新推出的移民「金卡」，成為大老闆的好朋友，獲得尊貴的VIP身份。

這事兒會怎麼收場？

面對特朗普政府的無理制裁，哈佛大學並未選擇屈服，而是毅然拿起法律武器，堅定地捍衛學術自由和獨立。哈佛大學的這一立場得到了廣泛的支持與聲援。眾多學術組織和民權團體發聲，關切政府行為，認為這威脅學術自由，特朗普政府行徑破壞美國高等教育基石，違背美國宣揚的自由、平等價值觀。

2025年4月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

從過往表現來看，哈佛很難低頭。它不是沒壓力，而是有底氣。畢竟，哈佛不靠政府救濟吃飯，自有資金雄厚、校友遍天下。但這場鬥爭，不會是一腳剎車這麼簡單。哈佛大概率會打一場法律戰。下一步，我們可能會看到一場史無前例的「政府VS名校」的法庭對決。

這背後是一場價值觀的較量。特朗普出手不是沒有邏輯——他要打造一個完全聽話的、美國優先的大學體系。而哈佛代表的，是包容多元、堅持獨立的知識堡壘。這不僅僅是教育政策問題，更是一場深層的政治鬥爭。

有些異曲同工：今天的哈佛，正如今天的中國——面對同一個霸權者，站在了被針對的位置。兩者雖毫無瓜葛，卻面臨同樣的命題：妥協還是抗爭？說到底，一切都是博弈的結果。朝令夕改，又或者是改朝換代，都不是不可能，就好像關稅戰的那個數字。

最後的最後，感嘆今天的美國，已不是那個鼓勵自由開放、接納全球英才的美國。當哈佛這樣的象徵都遭到封殺，誰還能獨善其身？這不是孤立事件，而是一場大變局的縮影。我們且看，特朗普能不能真「廢」了哈佛，還是會引爆一場更大的反彈。