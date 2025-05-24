特朗普威脅對非美製iPhone徵25%關稅　專家稱售價恐破3500美元​

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日公開點名蘋果公司（Apple），若未來在美國販售的iPhone不是美國製造，將被課徵至少25%的高額關稅。對此，科技分析師直言，這項要求幾乎是不可能任務，一旦真的在美國生產，一部iPhone的價格恐高達3500美元（約港幣27,400元）。



根據美媒報道，特朗普24日在「真實社群」（Truth Social）發文表示，他早就告知蘋果執行長庫克（Tim Cook），希望在美國販售的iPhone都得在美國製造，不能再仰賴印度或其他國家生產，

「否則蘋果就得繳交至少25%的關稅。」

然而，金融服務機構Wedbush Securities科技研究主管艾夫斯（Dan Ives）在受訪時坦言，特朗普的構想根本不可能成真，要在美國複製目前設置於亞洲的龐大供應鏈，成本高得驚人，

「你要在西維吉尼亞州和紐澤西州蓋晶圓廠來打造那套供應鏈，那你會得到一支要價3500美元的iPhone。」

艾夫斯估計，若蘋果試圖將供應鏈中10%的產能移回美國，光是起步階段就得投入超過30億美元（約港幣234億元），且需耗時三年。根據艾夫斯的資料，蘋果大約90%的iPhone產量都在中國完成。

美國總統特朗普與蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（路透社）

事實上，美國的手機零件製造與組裝早在數十年前就外移亞洲，當時美國企業選擇專注在軟體開發與產品設計上，這些領域的利潤更高，而這樣的策略，也讓蘋果成為全球最有價值的公司之一，並鞏固其智慧型手機霸主地位。

目前蘋果手機晶片大多由台灣製造、螢幕來自韓國，部分零組件來自中國，最後的組裝幾乎都在中國進行。自從特朗普今年1月底就職以來，市場對關稅可能影響蘋果供應鏈感到憂心，導致蘋果股價至今已重挫逾14%。

iPhone 17 Air最終售價會是多少？ （x）

儘管特朗普政府先前曾豁免手機與部分含半導體電子產品，不列入中美貿易「對等關稅」清單，蘋果仍受到與中國芬太尼毒品貿易相關的懲罰性關稅波及，目前需對中國進口商品繳納20%稅率。

Tim Cook會如何應對高額的關稅問題。（路透社）

蘋果行政總裁庫克日前在財報會議中透露，

「目前進入美國的iPhone多數將改由印度出貨」，

並坦言本季因關稅問題，蘋果可能要額外支付高達9億美元（約港幣70億元）的成本。

為分散風險並因應美中緊張情勢，蘋果早在今年2月宣布，未來4年將在美國投入5000億美元（約港幣39萬億元）擴大本土投資。

不過艾夫斯認為，即使蘋果積極在印度與巴西拓展產線，但若遭遇30%以上的關稅，未來勢必會反映在售價上，

「如果關稅不到30%，蘋果可能還會自己吸收大部分的成本，但如果再高一點，他們就勢必要把一部分轉嫁給消費者了。」

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