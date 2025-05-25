國安部警告：不觀光的「遊客」、不營業的「商人」可能是間諜

國家安全部25日（周日）發布「揭露間諜的N副面孔」的文章及影片指出，「境外間諜可能就隱藏在我們身邊」。文章舉例指，不調查的偵探、不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客、不走心的戀人等都可能是境外間諜，呼籲民眾要提高警惕。



國家安全部發布「揭露間諜的N副面孔」影片。（國家安全部）

該文章並列出境外間諜可能偽裝的幾類面孔：

不調查的「偵探」

境外間諜情報機關人員會披著偵探公司、諮詢公司的外衣，以核實信息、有償諮詢為由，誘使境內人員對軍事敏感部位進行觀搜，或打探高精尖領域的敏感信息。對於陌生人發佈的跑腿、拍照、諮詢類的兼職，要注意甄別，尤其是對要求指定區域拍攝類、敏感事項核實類的工作要提高警惕，不能對涉國防、軍事、軍工等涉密目標拍照。

不研究的「學者」

境外間諜情報機關人員會打著學術交流、科研合作的旗號，頻繁出入高校、科研院所，以經濟利益誘惑或許諾提供學術、生活上的便利，實施策反活動，進而套取敏感信息和核心技術。對突然接近、異常熱情的境外背景「學者」要保持警惕，決不能擅自透露涉密信息，嚴禁攜帶涉密資料參加境外學術活動。

不營業的「商人」

境外間諜情報機關人員會偽裝成「實力雄厚」的商人，以投資、合作等為幌子攀拉重要敏感企業或機關公職人員，利用金錢誘惑、感情拉攏等手段實施策反，進而搜集重點領域情報。對主動示好、承諾高額回報的「商業夥伴」要提高警惕，不要被利益蒙蔽雙眼，更不要在商務活動中洩露國家秘密和敏感信息。

不觀光的「遊客」

境外間諜情報機關人員會以參觀旅遊、探親訪友為名進入境內，以對中國自然風光和地理環境感興趣為由，自行或誘使境內人員進行非法測繪、現場觀搜等活動。對在軍事禁區、敏感地區附近徘徊、拍照，特別是攜帶高精度測繪設備作業的「遊客」，要保持警惕，及時向國家安全機關舉報可疑情況。

不走心的「戀人」

境外間諜情報機關人員會以「志同道合、興趣相投」的異性好友為偽裝，假借「戀愛」名義接近我赴外留學生或實施網絡勾連，發展成為戀人關係後實施策反活動。對異常熱心、殷勤的境外異性「朋友」或「網友」要注重篩查和防範，不要被甜言蜜語迷惑頭腦，不要隨意對交往對象洩露涉密敏感信息。