今年來南方地區最強降雨來襲　 粵北日降水量或突破歷史極值

據中央氣象台網站消息，5月以來，南方較強降雨過程頻繁，預計5月27日至29日，南方地區將出現新一輪強降雨過程，28日降雨最強，暴雨區向東擴展至江西、福建、廣東等地。



5月以來，南方較強降雨過程頻繁，貴州、廣西大部、廣東北部和西部、江西北部、湖南南部、浙江南部等地降水量較常年同期偏多3至8成，局地偏多1～2倍。

降雨量預報圖。（中央氣象台）

暴雨災害風險圖。（中央氣象台）

預計5月27日至29日，南方地區將出現新一輪強降雨過程，貴州、江南、華南等地有大到暴雨，江南南部、華南北部等地的部分地區有大暴雨，局地有特大暴雨；上述地區有短時強降雨，局地伴有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。27日暴雨區主要在貴州、廣西、湖南，28日降雨最強，暴雨區向東擴展至江西、福建、廣東等地，29日降雨帶迅速南壓移出華南。

氣象專家指出，此次南方強降雨過程將為今年以來最強降雨過程，強降雨區域集中，且與21-24日高度重疊，廣西北部、廣東北部個別站點日降水量有可能接近或突破5月歷史極值，湖南西部和南部、江西南部、福建南部、廣西北部、廣東中部和北部、貴州東部和南部、雲南西部等地部分地區發生山洪、地質災害、中小河流洪水和城市暴雨積澇、農田漬澇的氣象風險高。