深圳將進入｢龍舟水｣時段　降雨多發、強度大　去年同期僅3日無雨

據深圳天氣消息，深圳將進入「龍舟水」階段，大範圍持續性降水多發，降雨強度大，去年「龍舟水」時段僅3天沒有下雨。



2024年6月14日，深圳全市雷雨大風黃色預警信號生效中，早高峰上班的市民。（視覺中國）

據「深圳天氣」消息，深圳即將進入「龍舟水」時段，據介紹，每年端午節前後，華南地區往往會出現大而集中的降水過程，此時有賽龍舟的習俗，因而稱為「龍舟水」。

常年「龍舟水」在南海夏季風爆發後，西南暖濕氣流旺盛，開始開足馬力向陸地「送水」，因而水汽充沛，降雨效率非常高。氣象學上一般將華南地區每年公歷5月21日(小滿前後)至6月20日(夏至前後)期間的降水歸為「龍舟水」。

2024年2月3日，深圳福田區CBD，平安國際金融中心。（視覺中國）

「龍舟水」的特點包括：陰雨天氣多、累計雨量大、雨強非常大。首先，在「龍舟水」的一個月內，平均而言，深圳日照不足3小時的天數就有超過1/3，有雨的日數超過一半，去年「龍舟水」更是僅有3天沒有下雨。平均而言，深圳龍舟水雨量佔到全年的近20%。

2024年6月8日，深圳，粵港澳大灣區(深圳南澳)海上龍舟賽在深圳大鵬新區南澳月亮灣舉行，龍舟隊員雨中揮槳激情澎湃。（視覺中國）

深圳福田國家基本氣象站龍舟水期間（5月21日-6月20日）逐年降雨日數序列。（深圳天氣）

其次，降雨效率高主要表現為雨強非常大，深圳142.2毫米的最大1小時雨強極值就出現「龍舟水」期間，而在2023年「9.7」特大暴雨之前，2小時、6小時、24小時和48小時雨強紀錄都由「龍舟水」保持。最後，深圳雨量受地形等因素影響呈東多西少的情況。

2023年「9.7」特大暴雨之前出現在「龍舟水」期間的深圳雨量極值。（深圳天氣）

「龍舟水」是廣東省前汛期（4月-6月）降水最多、最為集中的時段。「龍舟水」具有空間分布不均、年際變化大、降水極端性明顯的特徵。

據廣東天氣預測，2025年「龍舟水」（5月21日-6月20日）期間，廣東省階段性、局地性、區域性氣象災害突出，廣東省總雨量較歷史同期偏多2成左右，但較2024年偏少。

2024年8月28日，廣東深圳，市民冒雨出行。（視覺中國）

「龍舟水」期間有5次區域性暴雨過程（5月24日-25日、5月29日-6月1日、6月6日-8日、6月11日-14日、6月17日-19日），可能伴隨有冰雹、雷雨大風和短時強降水等強對流天氣，降水集中期內發生暴雨洪澇災害可能性較大。「龍舟水」期間受熱帶氣旋影響的可能性較小，有2次高溫過程程（6月9日-10日、6月19日-20日）。