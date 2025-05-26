內地高考在即　AI押題模擬卷價達400人民幣

內地全國高考將於6月7日至10日舉行，模擬卷市場熱度居高不下，用「AI預測」題目的模擬試卷更大受熱捧，一份卷子售價可高達400元（人民幣，下同）。



據中央廣電總台中國之聲報道，中國市場上類比卷種類繁多，當中有一些還稱由「名師」或AI來預測、押題。相較於一般幾十元一份的試卷，這些押題試卷的售價甚至可飆升至三四百元。

一份模擬卷能「押中」幾題，是考生和家長會關心的指標。受訪家長稱，自己就是因看到網上宣傳某些試卷押題準，便心動購買了一套給孩子。

不過，中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文表示，這些押題內容的背後暗藏的都是商業套路，考生和家長應保持理性，不要被商家過度宣傳所迷惑。

他解釋，高考在命題上講究平穩，所考察的概念和題型往往變化不大，唯一未知的是參數變化。即便是在新高考地區也有適應性測試，知識點、題型與正式高考不會有太大區別。

報道也引述江西省遂川中學教師袁媛指：「從往年情況看，這些押題卷所謂的『押中』標準非常寬泛，只要涉及相同知識點都算押中了，這些知識點平時複習都會講到，信這個，不如信自己和老師。」

袁媛提醒，考生不能把升學的希望寄託在這些所謂的「押題預測試卷」上。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

