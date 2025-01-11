假學歷｜澳門多間大學不再招內地非高考生　此前曝24人造假4被捕

隨著澳門大學去年底在其官方網站上宣布，從2025/2026學年起，內地非高考生將不再具備申請該校本科課程的資格，澳門的高等教育機構開始展開一系列政策調整。近日，澳門科技大學、澳門理工大學及其他高校亦相繼跟進，表示將不再招收內地非高考學生，意味著內地戶籍的學生將無法透過A-Level、AP及IB等國際課程體系申請這些大學，香港中學文憑試（DSE）亦然，內地高考成績將成為唯一的申請依據。有分析認為，這與近年港澳地區頻發的學歷造假事件有關。



據《揚子晚報》報道，澳門科技大學已刪除了申請頁面中的「內地生（持有國際成績）」選項，目前僅接受在校內的內地生及應屆高考生的申請。澳門城市大學則在其國際生申請頁面明確表示，持有內地身份證的學生不適用於申請。與此同時，澳門理工大學和澳門旅遊大學均要求所有報名學生參加2025年全國統一考試。

澳門大學宣布2025/2026學年起，內地非高考生將不再具備申請該校本科課程的資格。（澳大官網）

澳門科技大學刪除了申請頁面中的「內地生（持有國際成績）」選項，目前只招收在澳門高校在讀的內地生和內地應屆高考生。（澳科大官網）

澳門理工大學要求報名學生須參加2025年全國統一考試。（澳理大官網）

業內人士分析，這些政策變化或與近年來香港及澳門地區頻發的學歷造假事件有關。

《香港01》早前獨家報道，澳門有大專院校發現多人的DSE成績造假。澳門教育及青年發展局隨後公布，澳門科技大學透過向香港當局核查，發現24人持假學歷。去年11月18日，澳門司警公布早前拘捕四名涉案大學一年級學生，其承認自己從未應考文憑試，透過內地中介偽造成績及證明。另外20人在校方報警前已離開澳門。

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澳門司警公布文憑試假學歷案詳情，表示有學生涉嫌聘請內地中介造假。（澳廣視片段截圖）

香港方面，2024年5月，香港大學經管學院發現有學生使用虛假學歷獲取入學資格，隨後進行全院徹查，最終發現至少30名學生提交了虛假材料，兩人因涉嫌「行使虛假文書」被逮捕。

12月，南京一名家長被曝花70萬元人民幣通過中介機構幫孩子申請上了香港大學，一年多後，女兒突然接到校方通知，稱她的入學材料存在問題，後被退學。家長稱是黑中介私下偽造IB成績。

此類事件引發了對學歷真實性的廣泛擔憂，促使港澳高校加強入學審查措施。

港大亦受學歷造假事件影響。（港大官網）

至於目前正在國際班就讀的學生，此政策調整的影響如何？新航道南京學校副校長、國際教育規劃專家指出，過去透過國際課程體系申請澳門高校的學生比例並不高，例如南京國際班每年僅有少數學生選擇赴澳門升學。沈重陽表示，澳門高校對國際生的招生數量一直偏少，門檻也不低，而相比之下，香港高校對國際生的接受度更高。因此，許多學生會選擇申請排名更靠前的香港高校，用國際課程成績申請澳門大學的性價比不高。

沈重陽認為，此政策的出台或將改變一些國際班學生的升學策略，以往他們可能將澳門高校作為保底選擇，認為如果申請香港高校失敗，還可以用國際課程成績申請澳門的學校。然而，這種想法實際上是錯誤的，反而用高考成績申請澳門大學會更為實用。

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