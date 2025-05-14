山東考生因救人錯過高考　按規無法補考　能否特事特辦成討論焦點

山東煙台市有考生因救人錯過春季高考語文考試，「情況特殊能否增加一次補考」引起公眾熱議。有網民稱希望「特事特辦」，為考生安排補考，但有不少人提到，若今次開了特例，以後就會出現很多效仿案例。山東省教育考試院表示，按照考試管理規定，春季高考不允許補考。



《齊魯晚報》報道，5月10日早上，山東城市服務職業學院2022級學生姜昭鵬和同學乘坐網約車前往山東省職教高考考點，上車一分鐘左右，同學突心臟病發休克，姜昭鵬持續為對方做心肺復甦、人工呼吸等急救措施。網約車司機得到交警許可後連闖紅燈，將患者送到醫院。後發病同學被搶救成功，姜昭鵬因遲到錯過語文考試。

姜昭鵬和同學坐網約車去考場，同學突心臟病發休克，姜昭鵬立即為對方急救。（微博＠安徽視訊）

姜昭鵬和同學坐網約車去考場，同學突心臟病發休克，姜昭鵬立即為對方急救。（微博＠安徽視訊）

《新京報》報道，山東城市服務職業學院辦公室確認，該校一名學生因為同學施救錯過春季高考語文考試。

5月13日，煙台市教育招生考試院工作人員表示，目前正在了解相關情況，了解清楚後會向省教育招生考試院報告。該工作人員稱，按照規定，原則上來說是不允許補考，但最終會由山東省教育招生考試院決定如何處理。

山東省教育招生考試院普通高校與研究生招生考試處表示，按照規定，春季高考不允許補考。該部門咨詢平台的工作人員解釋，按照考試管理規定，高考沒有補考設置，而春季高考是高考的一部分。

姜昭鵬為救同學錯過高考。（微博＠青松3194628837）

山東省教育招生考試院《致2025年春季高考知識考試考生的一封信》中提到，考生應遵守考試時間，按照考試管理規定，遲到考生不得進入考點參加當次科目考試。

公開資料顯示，山東省普通高等學校招生考試分為春季高考和夏季高考兩種類型，春季高考主要面向中等職業教育學校畢業生，夏季高考主要面向普通高中畢業生。春季高考分為「知識」和「技能」兩部分，「知識」部分全省統一命題，統一組織考試。山東省2025年春季高考知識考試在5月10日至11日兩天舉行，10日上午9時至11時為語文考試時間。

網民睇法：

品德比成績重要，還是希望特事特辦，能給他安排補考

還考什麼，就這人品就應該給他個滿分。

見義勇為如果被認定，自然有相應的條例予以褒獎，但是考試錯過能否補考一樣要以規則來處理

可以給他各種嘉獎，但不能開特例，否則掌握資源的人會玩出花來。

高考是不應該有任何「特殊情況」的，否則後面會有很多效仿案例，就會有空子鑽

特例不能開，一旦開了就會被利用。一碼是一碼

如果特事特辦了。那以後會很多的特事特辦。為了堵住後續抄近路的，就按規定辦

