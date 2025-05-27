受印巴空戰激勵？傳阿塞拜疆下單40架中巴聯合研發「梟龍」戰機

《亞洲防務安全》5月25日報道，外界傳出阿塞拜疆將原定的「梟龍」（JF-17）Block 3戰機採購訂單從16架擴增至40架，總價高達42億美元。消息尚未獲得阿塞拜疆、巴基斯坦與中國三方正式確認，但已引發國際軍貿界高度關注。



「梟龍」Block 3為中巴聯合研發的三代半戰機，其在印巴邊境衝突中的實戰表現獲得驗證。其競爭力來自模組化設計與成本優勢，購置成本較西方同級機型低40%至60%，並提供彈性付款與本地化改裝方案。該機型還融合AI算法與高能電池等民用科技，體現中國軍工「軍轉民、民參軍」的協同創新模式。

根據《騰訊網》5月26日刊出的軍事評論文章指出，近五年來中國軍貿客戶數增長35%，其中78%為發展中國家。「梟龍」的出口不僅強化採購國防衛力，也透過技術轉移協助軍工自主化建設。

中國與巴基斯坦聯合研製的梟龍戰機。（網絡圖片）

《網易》27日發出的評論則進一步介紹，此筆軍購交易單價高達每架1億美元，引起外界議論。按市場估算，「梟龍」Block 3裸機價約為6000萬至7000萬美元，扣除武器、升級與維修配套後，實際飛機本體成本遠低於總價。有觀察認為，阿塞拜疆可能以20架新型機搭配20架老款Block 2構成混合採購，降低總價壓力。

該報道援引印軍飛行員意見指出，「梟龍」Block 3配備的KLJ-7A有源相控陣雷達最遠可鎖定170公里外目標，優於俄制蘇-35雷達。其搭載的霹靂-15導彈射程達145公里，具備中途變軌能力。報道強調，「梟龍」每小時飛行成本僅7600美元，不到法製「陣風」戰機三分之一，具明顯性價比優勢。

坐進「梟龍」駕駛艙的阿塞拜疆總統。（大伊萬頻道）

與此同時，內媒《觀察者網》「風聞」欄目5月27日接續刊出「大伊萬頻道」軍事評論，針對阿塞拜疆的軍購消息提出不同觀點，該評論認為此筆訂單從16架突然擴充至40架的說法不無疑點。「一份戰機軍購案，從初步接洽到簽約執行需時甚久，今次傳出兩周內即擴單，可信度值得懷疑。」報道並提出三種可能性，包括阿塞拜疆僅表達意向、將意向訂單轉正、或為巴基斯坦方面自行炒作消息。

儘管如此，「大伊萬頻道」仍承認「梟龍」戰機性能可觀，如FC-1 Block 3配合PL-15E超視距空對空導彈，其空戰能力足以壓制亞美尼亞的蘇-30MKI與R-77組合。

分析指梟龍3的雷達可達到F-35戰機的水平。圖為美軍F-35戰機。（資料圖片）

該文章補充道，阿塞拜疆可能計劃藉此強化其對納希切萬地區的軍事優勢，並認為這批戰機一旦到位，將令阿塞拜疆空軍一舉躍升為高加索地區最強戰術空軍之一。

報道同時指出，「梟龍」可掛載土耳其導彈並接入北約數據鏈，這對與俄國軍備體系有矛盾的中小國家極具吸引力。此外，中國提供「終身VIP服務」，維修與零件供應均納入數位系統，較俄羅斯「賣完就算」的做法更受買家青睞。