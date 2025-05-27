亞洲政黨領袖齊聚北京　劉建超：中國與周邊國家關係處於最好時期

以「構建周邊命運共同體：政黨在行動」為主題的中國共產黨與周邊國家政黨對話會，5月25日至26日在北京舉行。來自東北亞、東南亞、南亞、中亞及俄羅斯等周邊國家的政黨領導人、駐華使節、智庫媒體代表及工商界人士共200餘人與會，場面盛大。



《人民日報》今（27）日報道，馬來西亞人民公正黨主席、政府總理安瓦爾，巴基斯坦穆斯林聯盟（謝）領導人、政府總理夏巴茲，以及泰國為泰黨黨首、政府總理佩通坦，均向會議致賀信，表達對深化亞洲區域合作的支持。

中共中央對外聯絡部部長劉建超發表主旨講話指出，「周邊是中國外交的優先方向」，強調中方願與各方在「了解與互信基礎上群策群力、相向而行，攜手構建起動蕩時代能遮風避雨的共同家園」。

2月25日，中共中央對外聯絡部部長劉建超會與訪華的新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）會面。（X@NewZealandMFA）

《中新網》報道，劉建超會上指出，「中國是陸上和海上鄰國最多的大國，長期以來致力與周邊鄰國共建命運共同體。中國和周邊國家關係正處於近代以來最好的時期」，並強調世界當前「變亂交織、動盪不定」，而中國與周邊各國正進入更高發展階段，面臨新任務與新目標。

針對中國與周邊國家關係，劉建超闡述四個「支柱性問題」，包括安全、發展、文明與互信。

劉建超指出，「和平安全是良好周邊環境的前提」，中方視促進周邊和平穩定為己任，願與周邊國家一道「共同構建安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式」，並探索構建「更為均衡、有效、可持續的周邊安全架構」。

關於經濟合作，劉建超表示，「發展繁榮是構建良好周邊環境的基礎」，中國將「堅持深化與周邊國家發展融合」，進一步推動高品質共建「一帶一路」合作，建設「更加緊密開放的區域共同市場」。此外，劉建超亦提及人文交流的重要性，指出「人文相親是構建良好周邊關係的紐帶」。

《人民日報》則稱許，與會各國政黨代表普遍高度評價中國國家主席習近平提出的人類命運共同體理念、「一帶一路」倡議及三大全球倡議，認為亞洲國家應加強團結協作，共同維護地區安全穩定，為世界和平發展作出亞洲貢獻。