｢灣區伶仃｣號江門下水成功　8萬立方水下宮殿　可年產5000噸魚

《央視新聞》報道，5月27日，全球首艘自航式水體自然交換型養殖工船「灣區伶仃」號在廣東江門成功下水，標誌着中國深遠海養殖邁向「科技牧海」新紀元。整船擁有近8萬立方米的養殖空間，建成後，可年產5000噸魚，是大灣區實現「吃魚自由」的重要來源。



8萬立方「水下宮殿」

「灣區伶仃」號深海養殖工船規模宏大，總長155.8米，型寬44米，型深24米，最大吃水深度達20米。與一般的漁船不同的是，「灣區伶仃」號水下部分並非封閉結構，而是由15根方形立柱，拼砌成一個「水下宮殿」。通過掛設漁網，隔出12個獨立的養殖艙室，可同時開展多種魚苗養殖，極大地豐富養殖類型。

「灣區伶仃」號成功下水。（央視新聞）

整船擁有近8萬立方米的養殖空間，水量相當於32個標準游泳池，為魚兒提供了廣闊的自由游動空間，提升魚苗活力和魚肉品質。「灣區伶仃」號建成後，可年產5000噸魚，是大灣區實現「吃魚自由」的重要來源。

「灣區伶仃」號成功下水。（央視新聞）

智能化養殖

「灣區伶仃」號採用了先進的全電推進系統，擁有20千瓦的風力發電系統，能夠滿足靜態養殖時的用電需求，助力船舶行業綠色發展。該船還擁有兩台3600千瓦的舵槳機，就像有了一雙有力的「魚鰭」，3.8米直徑的槳葉能夠讓她自由遨遊於灣區海洋。

「灣區伶仃」號搭載了高精度的GPS、北斗星導航定位系統，可實時報告航行水域的位置，為養殖人員作提醒。

「灣區伶仃」號成功下水。（央視新聞）

中交四航局航通公司總經理黃紅宇稱：在「游弋」的模式下，「灣區伶仃」號能夠依據實時的海洋環境數據和魚群分佈情況，通過驅動螺旋槳運轉，靈活調整航速、航向，精準找到適合養殖魚群生長的水域。

「灣區伶仃」號還在各個養殖艙室內安裝了多個傳感器和自動餵食系統，當局部海域水溫異常或水質污染，「灣區伶仃」號可自動升高養殖艙室，減少水阻力，快速航行到理想水域，確保養殖魚群安全質優。

在靜態養殖期間，「灣區伶仃」號還具備海上休閒功能，為遊客提供垂釣、主題食宿等服務。