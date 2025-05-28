內地2025年新一線城市出爐　成都連續11年穩居第一　廣東佔2席

近日，內地城市數據研究智庫新一線城市研究所公布《2025新一線城市魅力排行榜》（以下簡稱「排行榜」），當中15個城市進入新一線城市榜單，廣東佔2席，而成都已連續11年位列新一線城市榜首。

15個進入新一線的城市依次為，成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、南京、長沙、鄭州、天津、合肥、青島、東莞、寧波、佛山。



成都景觀。（新華社）

報道指，目前，內地一線城市、新一線頭部城市的排名結構已趨向穩定，成都已連續11年蟬聯新一線榜首。新一線城市研究所表示，十年前提到成都與杭州，不少人還會質疑它們是否能真正成長為下一代的全能型城市；而現在，這樣的分歧顯然越來越少了。

同樣地，以重慶、武漢、蘇州、西安等為代表的一批城市也被「重新發現」，它們在這些年中屢屢創新出彩，以其綜合性的實力與口碑，贏得了年輕人的選擇。

成都已連續11年位列新一線城市榜首。（第一財經）

內地歷年來新一線城市榜單。（網上圖片）

排行榜的指標體系包含了商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、新經濟競爭力和未來可塑性五大一級維度。一級與二級維度權重以新一線城市研究所專家委員會打分的方式計入，二級維度以下指標數據則採用主成分分析法。而各細分維度指標主要採用2024年全年或者截至2025年年初的數據計算得出。

當中，成都在商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、新經濟競爭力和未來可塑性五大維度中，分別位列全國第五、第五、第三、第七和第五位，並在4個維度獲得了100分。