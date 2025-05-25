C919首航廈門　滬廈航線啟動每日往返　內地一線城市實現全通航

據央視報道，5月25日9時19分，由C919國產大飛機執飛的MU5247上海虹橋—廈門高崎航班，搭載著148名旅客抵達廈門高崎國際機場，緩緩穿過象征民航最高禮儀的水門儀式，完成C919國產大飛機的廈門首航。



自5月25日起，國產大飛機C919在廈滬快線常態化執飛，每日往返一班。去程航班號MU5247，07:50從上海虹橋起飛，09:55抵達廈門；回程航班號MU5248，10:55從廈門起飛，12:55抵達上海虹橋。可以充分滿足商務旅客當日往返需求，顯著提升兩地通行效率。

滬廈C919執飛航線正式開通。

滬廈C919執飛航線正式開通。

據悉，中國東方航空網站早前就有信息顯示，C919分別於5月18日和25日起，新增上海虹橋—深圳寶安、上海虹橋—廈門高崎兩條航線。由此，深圳和廈門將成為C919飛抵的全新航點。

截止目前，國產大飛機C919航線已覆蓋中國四大一線城市，在北京、上海、廣州和深圳全部實現通航。此外，C919在大陸國內的其他主要目的地還包括重慶、成都、武漢、杭州、西安、瀋陽、太原、溫州、長沙、海口和三亞。另自今年1月以來，C919也一直在上海和香港之間往返，這是該機型運營的首個跨境每日航班。