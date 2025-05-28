「限韓令」預告鬆動？騰訊砸近14億入股SM娛樂

韓國金融監督院電子公示系統5月27日顯示，中國騰訊音樂娛樂集團（Tencent Music Entertainment, TME）旗下香港法人，將斥資約2433億韓元（約合13.9億港元），收購韓國娛樂公司SM娛樂約9.38%的股份，買方為知名韓團防彈少年團（BTS）所屬公司HYBE。交易預計將於6月30日收盤後，以場外大宗交易形式完成。



根據《韓聯社》報道，HYBE將以每股11萬韓元的價格出售所持有的220萬股SM娛樂股票，此價格較5月27日收盤價折價15.3%。若交易完成，騰訊音樂將成為SM娛樂第二大股東，僅次於目前最大股東Kakao。

《彭博社》指出，這筆交易是在中韓關係有望回暖背景下進行的。報道引述分析人士觀察，此舉或標誌中國對韓流的「限韓令」即將鬆動，可能為韓國娛樂公司重新進入中國市場鋪路，特別是在音樂發行與演出合作層面。這也是騰訊多年來首次在韓國音樂產業進行大規模投資。

韓國首爾的SMTOWN Coexartium可以看到商品店。SM Entertainment 是韓國最大的娛樂公司之一，經營娛樂業的多個方面，包括名人管理、音樂製作、電影製作等。（Getty Images）

《韓聯社》援引HYBE聲明指出，「此次出售是為了聚焦核心業務，優化資產結構」，出售所得將用於發掘未來增長動能。HYBE曾於2023年以4228億韓元（約合24.1億港元）收購SM創辦人李秀滿手中14.8%股份，成為最大股東，後因與Kakao的收購戰失利而逐步退出投資。

根據公開資料，SM娛樂為韓國三大娛樂公司之一，旗下擁有寶兒、東方神起、少女時代、Super Junior、SHINee、EXO、Red Velvet、aespa、RIIZE等多個國際知名偶像團體。

aespa是當前韓國人氣女團之一。(主辦提供)

目前騰訊亦持有YG娛樂4.3%股份及Kakao約5.95%股份，此番入股SM娛樂，使其在韓國娛樂產業布局再下一城。《彭博社》補充指出，中國近年雖未正式承認存在「限韓令」，但自2016年因韓國部署薩德反導彈系統引發外交緊張以來，韓國影視作品與藝人長期被限制進入中國市場。

韓星目前仍受「限韓令」影響，在內地的工作受到限制，不過在韓國出道的內地人則不受影響，所以韓國娛樂公司近年多派K-pop組合的中國成員回到內地發展。（視覺中國）

花旗銀行在報告中分析，「已經看到中韓關係解凍的早期跡象」，並指出韓國在野黨領袖李在明民調領先，若其上台，預期對華政策將趨於友好，進一步助長中韓娛樂交流復甦的氣氛。

今年2月，韓媒曾報道中國或於5月解除長達近十年的限韓令，北京方面希望改善與韓國的關係，以應對來自美國的戰略壓力。不過，截至目前，中國官方仍未公開證實曾實施或準備解除限韓政策。