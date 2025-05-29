香會前夕｜轟-6與運-20現身南海永興島　分析：意在對美菲施壓

撰文：許祺安
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中國5月中旬在南海爭議島嶼永興島部署2架「轟-6」長程轟炸機，為自2020年以來首次。據《路透社》報道，衛星影像顯示，這次部署與中菲緊張局勢、中國頻繁於台海周邊展開軍事行動，以及本周末即將舉行的香格里拉對話，時機格外敏感，外界認為此舉具有明確的政治與軍事訊號。

報道引用衛星影像公司Maxar Technologies拍攝的照片顯示，兩架「轟-6」5月19日停放在永興島機場跑道上。同日畫面中亦可見兩架「運-20」大型運輸機及一架「空警-500」空中預警機。分析認為，這些軍機可能自5月17日部署，停留至23日。

衛星影像顯示轟-6停放在永興島的跑道上。（路透社）

新加坡拉惹勒南國際研究院國防學者許瑞麟（Collin Koh）認為，中國的遠程轟炸機不需要部署在西沙群島，因此這似乎是北京向菲律賓、美國和其他相關方發出的全方位信號。

根據報道，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）預計將於5月31日在新加坡香格里拉對話發表演說，說明特朗普政府對亞太地區的政策立場。同時，一艘英國航母亦預計於6月間在南海進行罕見部署，令區域局勢更添緊張。

根據公開信息，「轟-6」為源自1950年代蘇聯設計的轟炸機機型，經過現代化升級後成為中國最先進的遠程打擊平台，具備發射對艦與對地巡航導彈能力，部分型號更可搭載攜帶核彈頭的彈道導彈。

轟6是中型後掠翼噴氣式戰略轟炸機，該機在中國主要擔任戰術戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務。（資料圖片）

開源情報平台PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）認為，轟-6不太可能在永興島長期或永久駐紮，在基地間循環調遣兵力的能力，特別是轟-6這樣更高級的裝備，為解放軍提供一種武力保護機制。

另根據英國國際戰略研究所（IISS）資料，負責南海的解放軍南部戰區擁有兩個轟炸機團，其主力機群一般部署於戒備森嚴的基地，意在衝突發生時免於遭美軍攻擊。

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