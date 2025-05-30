專家：中國自主研發晶片未滿足AI市場巨大需求　發展尚處早期階段

美國總統特朗普（Donald Trump）政府下令美企暫停對中國出售、提供電子設計自動化（EDA）軟件，即協助晶片設計自動化的工具。產研機構Gartner半導體行業分析師盛陵海近日直言，目前中國自主研發晶片未能滿足AI市場巨大需求，AI晶片發展尚處於早期階段。但他也表示，AI流量可以帶動晶片需求、創造良性循環。



盛陵海認為，美國採取進一步的封閉措施，對於美國整體半導體產業與AI生態系統在全球的發展，產生了不利影響，但中國AI生態走到海外則迎來更好的發展機運。他表示，現時中國AI發展走的是開源道路，用開源來推進從基礎設施到應用生態的發展，中企不僅是在國內推動AI生態發展，隨著各國都開始宣導「主權AI」，很多國家也在尋求美國技術以外替代方案。

盛陵海也提到，除了美國以外，中國AI生態發展是最完善的。他舉例，法國也在做AI大模型，不過當地AI生態不夠完善，因沒有晶片、沒有伺服器、沒有網路和存儲等構成的數據中心系統，也沒有大規模網路科技公司。

盛陵海認為目前中國自主研發的晶片還不能滿足整個AI巨大市場的需求。（SEMICON China ）

不過盛陵海直言，目前中國自主研發的晶片還不能滿足整個AI巨大市場的需求，中國AI晶片發展尚處於早期階段，現在可見中國AI基礎設施建設相當完備，接下來必須讓應用服務需求跟上，需求的普及需要一定的時間。

最後，盛陵海強調，AI流量非常重要，現時AI發展如同網路發展初期一樣，需要依靠流量，只有流量起來了，晶片需求才會起來，進而進一步地推動生態發展，吸引資金投入到基礎設施建設中，構成良性發展循環。