對余華英等「人販子」判死刑　最高法：拐賣兒童犯罪已呈零星態勢

近年，內地積極打擊拐賣兒童罪案，法院依法從嚴懲處侵害未成年人犯罪。據最高人民法院周五（30日）消息，在各地黨委領導及社會各界共同努力下，一些侵害未成年人犯罪的突出問題得到解決，犯罪得到有效遏制。其中，採取偷盜、拐騙等方式拐賣兒童的犯罪目前已呈零星發案態勢。



最高法發布的未成年人審判工作情況顯示，曾一度高發的拐賣兒童犯罪，自1992年以來，除1997至2000年出現短暫反彈之外，其餘年份一直呈下降趨勢。法院對侵害未成年人犯罪「零容忍」，對殺害、傷害、性侵、拐賣、虐待等各類侵害未成年人身心健康的犯罪行為，堅持依法從嚴懲處，絕不手軟。對犯罪性質惡劣，情節、後果嚴重的，依法從嚴從重判處刑罰直至死刑，絕不姑息。

據介紹，人民法院對拐賣9名兒童的張某平、周某平和拐賣17名兒童的余某英（即余華英）等「人販子」，對「姐弟墜亡案」的張某、葉某塵，對假借戀愛性侵多名幼女的倪某群，對線上「隔空猥褻」線下威逼強奸的王某山、孫某昌等依法判處死刑，彰顯了人民法院堅決嚴懲侵害未成年人犯罪的鮮明立場。

案件重溫：「拐子婆」余華英今執行死刑：拐賣17兒童親生子都賣 二審曾落淚

余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

同時，人民法院依法落實從業禁止，從源頭上預防侵害未成年人犯罪。加強未成年被害人權益保護，高度關注未成年被害人的實體權益、訴訟權利、隱私保護和心理健康等問題。對心理出現異常尤其是受到性侵害的被害人，積極進行心理疏導和幹預，引導走出陰霾。