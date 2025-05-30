男子因「婚內強姦」被羈押285天　獲不起訴後申請國家賠償

河南男子因「婚內強姦」被羈押285天後獲不起訴，申請33萬國家賠償5月29日下午，河南省濮陽縣40歲男子尹某在律師陪同下，向濮陽縣人民檢察院遞交《國家賠償申請書》，要求33萬元人民幣的國家賠償，並追究相關辦案人員責任。此前，尹某因涉嫌「婚內強姦」被羈押285天，後因證據不足，檢察院決定不起訴。



報道指，尹某是濮陽縣徐鎮鎮前九章村人，初中文化程度。2023年8月18日，尹某被濮陽縣公安局刑事拘留，8月31日經檢察院批准逮捕。警方認定，尹某與妻子武某因感情不和分居，武某提出離婚。2023年7月26日，尹某在濮陽縣龍城國際東區家中涉嫌對武某實施強姦。案件於2023年10月移送檢察院起訴，11月提起公訴，但因證據不足，檢察院於2024年7月1日撤回起訴。最終，濮陽縣檢察院於2023年7月31日作出不起訴決定，尹某於2024年5月28日取保候審，同年5月29日從看守所釋放。

尹某表示：「我被關押了285天，不能白白受這冤屈。時隔一年，我正式申請國家賠償。」據悉，尹某與武某於2012年經人介紹相識，次年結婚，育有三名子女。夫妻倆雖常有矛盾，但婚姻維持至2023年。武某曾於2023年3月向濮陽縣法院提起離婚訴訟，稱尹某長期家暴，包括懷孕期間毆打及故意撞擊其車輛等行為。尹某則否認家暴，稱夫妻感情未徹底破裂。法院一審及二審均判決不準離婚。

2023年7月18日，武某報案稱尹某在家中對其實施「婚內強姦」。武某表示，事發時她不知尹某在房內，稱其拍攝了自己的裸照並有暴力行為。尹某姐姐則稱，尹某當天僅是去縣城家中看孩子，否認強姦指控。一段影片顯示，尹某與武某在床上發生爭執，武某要求其放手。

尹某透露，2023年4月，他在看守所內與武某達成離婚協議，縣城房產歸武某，9歲長女由武某撫養，7歲兒子和3歲幼女由尹某撫養。出獄後，雙方再無聯繫。對於武某的家暴指控，尹某堅稱自己無家暴行為，認為武某多次報警是為了阻止他回家。內媒嘗試聯繫武某核實情況，但其電話未能接通。

據尹某表示，武某未對檢察院的不起訴決定提出申訴。尹某認為，285天的羈押對其生活造成重大影響，堅持要求國家賠償33萬元，並追究相關辦案人員責任。目前，濮陽縣人民檢察院已接收其賠償申請，案件進展有待進一步披露。