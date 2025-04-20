賭博欠債被要求肉償　女子遭強姦假意配合事後捅死對方　法院咁判

內媒《大河報》近日報道一則普法案例，一名理髮店老闆王女士沉迷賭博，向一名男子借款10萬（人民幣，下同）後無法償還，被要求「肉償」。王女拒絕後被男子綁起來，無奈之下只能假意配合，事後王女將男子捅死，因故意殺人罪獲刑。



示意圖。（視覺中國）

據介紹，理髮店老闆王女士沉迷網賭，在一次賭博中輸掉20萬積蓄，透支信用卡後，無奈找到胡姓男子借10萬高利貸，每日利息500元，借期一個月，利息日結。其後王女再次將錢輸光，無法償還債務。

胡男要求「肉償」，一次10000元。遭王女拒絕後，男子將其綁起來，王女只能假意順從。次日，王女主動約胡男見面，趁其不備連捅三刀致其死亡。

示意圖。（視覺中國）

報道分析，胡男將王女捆綁了起來，屬於強姦罪中的「強制手段」描述，符合強姦罪的構成要件，胡某的行為構成強姦罪。王女的行為是正當護衛還是故意殺人？分析指，王女連捅三刀時，胡男本人並未有實際對王女的不法侵害行為，因為不具備正當防衛的時間條件，故女子行為不構成正當防衛，而是有預謀的故意殺人行為。

因胡男已死，故毋須追究其刑事責任，而女子則因故意殺人罪獲刑。