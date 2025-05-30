學者：中美第二階段博弈已激烈進行　晶片領域成角逐場

中美關稅戰暫時平靜下來，然而近日，有中國學者認為，兩國第二階段博弈已在激烈進行，雙方都在爭取第三方支持，並在晶片領域展開新一輪角逐。



5月27日，上海復旦大學美國研究中心舉行報告會，復旦大學國際問題研究中心院長、美國研究中心主任吳心伯表示，美國總統特朗普第二任期一開始，中美就進入激烈博弈階段。隨着日內瓦會談結束，第一階段博弈告一段落，雙方隨即進入第二階段博弈。

在這期間，雙方在國際上都在爭取第三方支持，包括拉丁美洲、東盟（ASEAN）、歐洲和中東等。例如，中方在本月中旬舉行與拉美和加勒比國家共同體論壇，同期特朗普則出訪中東三國。據報特朗普政府準備在與其他國家的關稅談判中加入涉中條款，要求限制對中國的貿易往來。對此，吳心伯認為，從東盟到中東再到歐洲，這條線是中國對外經貿關係三個重要的點，中方要爭取保住。

他續指，中美在晶片領域也正展開新一輪角逐。此前，美國看重的是保持晶片技術的領先地位，但目前可能更關注與中國爭奪市場。近期，美國商務部就對華為晶片發布禁令，實際上是要封殺華為昇騰晶片的國際市場。

復旦大學國際問題研究中心院長、美國研究中心主任吳心伯。（復旦美國研究中心）

吳心伯研判，第二階段談判的議題將比第一階段更廣，可能涵蓋中國服務市場開放、人民幣匯率、美國對中國技術限制等。美國意識到關稅牌的效果有限，因此為了迫使北京讓步，下一階段可能會打出外交牌、安全牌、台灣牌。而下半年中美領導人何時、以何種方式會晤，都要取決於第二階段談判的結果。

另一方面，復旦大學美國研究中心副主任宋國友認為，第一階段關稅戰讓雙方更清醒理性認識了對方，從而使軍事衝突的可能性降低。但他補充，貿易戰始終會分出勝負，無論是中國成功反制美國而取得更大經濟優勢，或是美國透過關稅戰解決國內經濟問題，並增強對中國戰略競爭信心，都可能為今後的博弈帶來更多不確定性。