關稅談判之際　憂美對台政策轉變？AIT處長：美台關係經得起考驗

美國在台協會（AIT）處長谷立言5月24日在台北舉行的一場論壇上，談及特朗普政府下的美台關係時說，美台未來45年將共同守護和平與繁榮。



綜合台媒報道，台大國安社星期六（5月24日）主辦2025青年國家安全論壇，打造跨世代對話平台，探討特朗普2.0時代下的國防、外交與社會韌性。谷立言在會上致詞時指出，美台關係建立在深厚經濟連結和共享價值上，並因為人民之間的情誼而歷久彌新，橫跨美國歷屆政府、不同黨派，始終如一。

2024年7月9日，新任AIT處長谷立言（左）正式就任，並拜會台外長林佳龍（右）。（台灣外交部）

谷立言透露，他過去兩周返美期間出席Select USA投資峰會，約有130家台灣企業逾180位代表參與。他也率領台灣訪問團走訪多個美國州政府與產業基地，聚焦人工智能、半導體、無人機等關鍵產業，其中環球晶宣佈額外投資40億美元，使其在美總投資達75億美元，這對重建美國晶圓製造業意義重大。

他稱，上述合作不僅增進供應鏈的韌性，更進一步鞏固美台在科技、安全與經濟上的夥伴關係。

據了解，谷立言在台下和國民黨主席朱立倫並肩而坐，朱立倫致詞的時候，特別也提到國防議題，傳達國民黨支持國防預算的提高，但不單只是軍事採購而已，還要更著重人才培養，而谷立言則點出AI、半導體以及無人機等三大產業合作，對台美關係非常重要，不僅推動安全韌性連結也讓美台更加強大安全。