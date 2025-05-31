不知道也要罰！女生於新加坡酒店吃榴槤　遭罰1000元原來已獲寛容

中國一名女子近日拍片表示，自己在新加坡酒店的房間內吃榴槤，被罰款200元新幣（約港幣1千20元），非常驚訝，完全不知道有這樣的規定。



女子在影片中說，她在新加坡的酒店房間吃榴槤，被罰了200元新幣，她跟朋友當下都傻住了，不敢相信自己的眼睛，「200新幣折合人民幣是1000塊錢左右，說真的我是真不知道！」

女子提到，他在前往新加坡之前已經知道這是一個高度發達的國家，對不文明的行為有嚴格的處罰，但不知道吃榴槤也會被罰，所以在路邊跟朋友買了榴槤後，找不到地方品嚐，就決定打包回酒店享用。

女子說，雖然她在計程車上已經把榴槤包裹得很密，避免味道散發出來，最後卻還是被酒店發現。

收到罰款通知後，女子上網搜尋，發現原來不少人跟她一樣，因為不了解這一規定被罰款，隨後立刻向酒店道歉，並得知其實罰款最高可達500元新幣（約港幣3千元），酒店已經給予寬容。

酒店的工作人員向女子解釋，榴槤的味道極為濃烈，需要找專業人士進行空氣清潔，而且房間可能因此好幾天無法住人，因此罰款其實就是清潔費用。

延伸閱讀：內地大學生興起組團「去時鐘酒店開房」卻非為親熱 而是去做這事

+ 21

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】