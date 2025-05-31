中國汽車工業協會反對「內卷式」惡性競爭　工信部：加大整治力度

周六（31日），中國汽車工業協會發布《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》，表示反對「內卷式」惡性競爭。工信部亦表示，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度。



中國汽車工業協會表示，近年來，國內新能源汽車產業快速發展，新能源汽車新車銷售占比已經超過40%。當前，行業整體運行呈現穩中向好態勢，市場活力持續釋放。不過一段時間以來，行業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內卷式」競爭，是行業效益下降的重要因素。產品售後服務保障、企業創新發展需要持續加大投入，而「價格戰」嚴重影響企業正常經營，沖擊產業鏈供應鏈安全，把產業發展帶入惡性循環。

5月23日以來，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪「價格戰」恐慌。無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。

協會指，新能源汽車是新質生產力的典型代表，正引領汽車產業加速轉型升級，維護行業健康發展十分重要。故此，協會提出如下倡議：所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

圖為上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

另一方面，工業和信息化部相關負責人表示，讚同並支持中國汽車工業協會提出的倡議。車企之間「價格戰」，給汽車企業正常的生產經營帶來較大衝擊，危及行業健康、可持續發展。

這位負責人表示，鼓勵企業通過技術創新、管理創新降低生產成本，給廣大消費者帶來更優質、更具性價比的產品。企業之間無序「價格戰」，是「內卷式」競爭的典型表現，不利於企業持續研發投入，進而影響產品質量性能和服務水平，甚至帶來安全隱患，損害消費者權益。長此以往，產業發展的內生動力也會減弱。可以說，「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。

工業和信息化部將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門開展反不正當競爭執法，采取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益，推動汽車產業高質量發展。

這位負責人說，希望企業堅持守正創新、質量第一，通過加強技術創新，不斷提高產品品質、提升服務質量，踐行社會責任，打造良好品牌形象。