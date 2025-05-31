習近平《求是》雜誌發文：強化教育對科技和人才的支撐作用

6月1日出版的第11期《求是》雜誌將發表習近平的重要文章《加快建設教育強國》，文章強調，教育是強國建設、民族復興之基。



文章指出，黨的十八大以來，中國堅持把教育作為國之大計、黨之大計，全面貫徹黨的教育方針，作出深入實施科教興國戰略、加快教育現代化的重大決策，確立到2035年建成教育強國的奮鬥目標，推動新時代教育事業取得歷史性成就、發生格局性變化。

6月1日出版的第11期《求是》雜誌將發表習近平的重要文章《加快建設教育強國》，文章強調，教育是強國建設、民族復興之基。（視覺中國）

文章指出，我們要建成的教育強國，是中國特色社會主義教育強國，應當具有強大的思政引領力、人才競爭力、科技支撐力、民生保障力、社會協同力、國際影響力。建設這樣的教育強國，必須全面構建固本鑄魂的思想政治教育體系、公平優質的基礎教育體系、自強卓越的高等教育體系、產教融合的職業教育體系、泛在可及的終身教育體系、創新牽引的科技支撐體系、素質精良的教師隊伍體系、開放互鑒的國際合作體系。

文章指出，建設教育強國是一項複雜的系統工程，要全面把握教育的政治屬性、人民屬性、戰略屬性，正確處理支撐國家戰略和滿足民生需求的關係、知識學習和全面發展的關係、培養人才和滿足社會需要的關係、規範有序和激發活力的關係、扎根中國大地和借鑒國際經驗的關係。

文章提到，如期建成教育強國，任務艱巨、時不我待。第一，堅定不移落實好立德樹人根本任務。堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，實施新時代立德樹人工程，堅持思政課建設與黨的創新理論武裝同步推進。加強黨的創新理論體系化學理化研究闡釋，構建以各學科標識性概念、原創性理論為主幹的中國哲學社會科學自主知識體系。不斷拓展實踐育人和網絡育人的空間和陣地。

內地教育競爭激烈，社會瀰漫升學應試焦慮。（Getty Images）

第二，強化教育對科技和人才的支撐作用。堅持推動教育科技人才良性循環，統籌實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，一體推進教育發展、科技創新、人才培養。以科技發展、國家戰略需求為牽引，完善高校學科設置調整機制和人才培養模式。優化高等教育佈局，培育壯大國家戰略人才力量。

第三，提升教育公共服務質量和水平。堅持以人民為中心，不斷提升教育公共服務的普惠性、可及性、便捷性，讓教育改革發展成果更多更公平惠及全體人民。優化區域教育資源配置，持續鞏固「雙減」成果，深入實施國家教育數字化戰略，提升終身學習公共服務水平。

第四，培養造就新時代高水平教師隊伍。實施教育家精神鑄魂強師行動，加強師德師風建設，不斷提高教師培養培訓質量，統籌優化教師管理與資源配置。提高教師政治地位、社會地位、職業地位，讓教師享有崇高社會聲望、成為最受社會尊重的職業之一。第五，建設具有全球影響力的重要教育中心。深入推動教育對外開放，統籌「引進來」和「走出去」，不斷提升教育國際影響力、競爭力和話語權。積極參與全球教育治理，為推動全球教育事業發展貢獻更多中國力量。

文章強調，建成教育強國是近代以來中華民族夢寐以求的美好願望，是實現以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的先導任務、堅實基礎、戰略支撐。要堅定信心、勇毅前行，為實現建成教育強國的宏偉目標而不懈奮鬥。