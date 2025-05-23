習近平同德國總理默茨通話　倡增強關係韌性　加強AI等領域合作

中國國家主席習近平5月23日與德國總理默茨（Friedrich Merz）通電話，討論經濟關係、俄烏戰爭等議題。習近平談到要增強關係韌性，雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，也要培育人工智能、量子技術等前沿領域合作增量，加強在氣候變化、綠色發展等領域交流合作。



據新華社報道，習近平再次祝賀默茨就任德國總理。習近平指出，當今世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中德、中歐關係的戰略性、全局性意義更加凸顯。健康穩定的中德關係符合兩國利益，也符合中歐各界期待。中方願同德方開啟全方位戰略夥伴關係新篇章，引領中歐關係得到新發展，為世界經濟穩定增長作出新貢獻。

他指中德兩國始終秉持相互尊重、求同存異、合作共贏精神發展雙邊關係，這一良好傳統需要雙方精心呵護、傳承發揚，一要夯實政治互信，中國視德國為夥伴，樂見德國發展繁榮，願同德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關系政治基礎。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京舉行的中國-拉美和加勒比國家共同體論壇，部長級會議開幕式上致詞。（Reuters）

他稱，二要增強關係韌性，雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，也要培育人工智能、量子技術等前沿領域合作增量，加強在氣候變化、綠色發展等領域交流合作，為全球可持續發展貢獻中德智慧和方案。

他稱，三要增添合作動能，中方願同德方分享高水平對外開放帶來的發展機遇，希望德方為兩國雙向投資合作提供更多政策支持和便利，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

默茨表示，中國是世界上最重要的國家之一。德中關係發展良好，合作深入、成果豐碩。當前國際形勢下，作為世界兩大主要經濟體，德中合作尤其具有重要意義。

路透社報道，默茨還提及歐洲與美國為實現俄烏停火所做出的共同努力，並呼籲各方支持。