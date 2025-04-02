肝癌末期男子只打一針重獲「新生」　治療半年後肝功能恢復正常

內地一名男子被確診為肝癌末期，在廣州中醫藥大學金沙洲醫院，醫生為他進行「釔90」治療，幸運的是，術後一個月腫瘤就明顯縮小，目前他的肝功能也逐漸恢復正常。



陳先生進行「釔90」治療後重獲新生。（廣東電視台）

據廣東電視台報道，陳先生此前被確診為肝癌末期，在老家治療時他感到非常痛苦，有時更一天腹瀉近30次，整個人消瘦不堪，於是他到廣州進一步治療。

在廣州中醫藥大學金沙洲醫院，陳先生被確診為「肝細胞肝癌門靜脈瘤栓」，由於肝硬化程度高，加上腫瘤位置特殊，傳統切除手術、常規介入術都難以進行。在多學科專家探討和與家屬充分溝通後，醫院決定為陳先生進行釔90治療。

釔90是一種帶有放射線物質的微小球體，可以精準深入腫瘤內部，通過釋放射線高效殺滅腫瘤。醫院介紹，「釔90治療一般只治療一次，長一顆腫瘤，我們只要把腫瘤完全通過釔90覆蓋，進行完整殺滅。」

陳先生被確診為「肝細胞肝癌門靜脈瘤栓」。（廣東電視台）

幸運的是，在接受保肝和釔90等精確治療後，短短一個月，陳先生的腫瘤明顯縮小。目前治療六個月，陳先生的肝功能也逐漸恢復正常。

資料顯示，釔90微球選擇性內放射治療（SIRT）是肝癌高效療法，但其費用因來源差異懸殊，進口微球因關稅、運輸等成本，單次治療需25萬元人民幣至40萬元人民幣，此前「一針40萬」的天價令多數患者難以承擔。

而2024年後，東南大學附屬中大醫院滕皋軍院士團隊攻克技術壁壘，實現國產釔90微球自主生產，其價格降至3萬元左右，不僅打破國外壟斷，更使該特效療法從「遙不可及」變為「普惠可及」，亦標誌着中國肝癌治療領域取得重大民生突破。