全球最輕最小！武漢7歲心衰患兒植入中國自主研發「人工心」

《新華社》報道，中國武漢華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院宣布，在今年3月，成功為一名7歲的終末期心衰患兒植入全球首個體積最小、重量最輕的磁懸浮雙心室輔助裝置。



中國自主研發兒童用磁懸浮「人工心」成功植入。（新華社）

據報道，該名患兒於2024年5月確診擴張型心肌病終末期心衰，且因其O型血供體稀缺，心臟移植希望渺茫。今年3月，患兒因嚴重心源性休克緊急搶救。武漢協和醫院心臟大血管外科主任董念國團隊與患兒家屬充分溝通並獲得同意後，決定為孩子實施兒童專用的磁懸浮「人工心」植入術，爭取心肌修復與等待移植的窗口期。

中國自主研發兒童用磁懸浮「人工心」成功植入。（新華社）

經5小時的手術後，一顆僅重45克、直徑2.9厘米的全球最輕、最小「微型泵」被植入患兒體內。目前孩子的心臟功能穩步恢復，生命體徵平穩。

中國自主研發兒童用磁懸浮「人工心」成功植入。（新華社）

有數據顯示，中國每年約4萬名心衰患兒住院，其中約7%至10%亟需心臟移植，而全國全年兒童心臟移植手術不足百例。無法等到合適供心的患兒，需要通過人工輔助裝置暫時承擔心臟泵血功能，為心肌修復和等待供體爭取時間。

但全球範圍來看，第一、二代「人工心」都對血液系統破壞較大，而第三代磁懸浮「人工心」多針對成人設計，體重低於30斤的患兒因體重低、胸腔狹小等限制，曾長期無此類性能先進的「人工心」可用。

中國自主研發兒童用磁懸浮「人工心」成功植入。（新華社）

為此，武漢協和醫院聯合深圳核心醫療科技股份有限公司，於2021年啟動針對低齡低體重患兒的磁懸浮心室輔助裝置研發項目。

中國自主研發兒童用磁懸浮「人工心」成功植入。（新華社）

歷經多輪理論推演與實驗驗證，團隊將裝置迭代至第三代磁懸浮技術，將重量壓縮至全球同類產品最小重量的50%。據介紹，該裝置性能上有三重突破：能耗降低，電池續航長；穩定性更強，能滿足患者急轉運等需求；轉速更精準，為1500-3600轉/分鐘。還可根據患兒實時循環支持需求進行調節，避免過度泵血導致功能損傷。

中國自主研發兒童用磁懸浮「人工心」成功植入。（新華社）

武漢協和醫院院長夏家紅表示，雖然歐美對心室輔助裝置的研究與應用起步早，但中國已在終末期心臟病的治療方式上實現了從跟跑、並跑，到部分領域領跑的跨越式前進。