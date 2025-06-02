內地百強房企5月銷售年減17%　「一線韌、二三線冷」復蘇仍顯乏力

內地房地產市場復蘇仍顯乏力，據房產調研機構中指研究院最新數據指出，內地百強房企5月銷售額年減17.3%，較4月降幅擴大0.5個百分點，顯示房市整體仍未擺脫低迷態勢。



中指研究院指出，1月至5月期間，百大房企銷售總額為1.4萬億元（人民幣，下同），年減10.8%。降幅與1月至4月相比基本持平，僅微幅減少0.6個百分點。報告並指出，期內銷售總額超過百億元的房企有33家，與去年同期持平，而銷售額達50億元以上的房企有64家，較去年同期減少6家。

在房價方面，中指研究院統計顯示，5月全國新建住宅價格按月上漲的城市有33個，價格下跌的城市達54個；而在二手房市場方面，「以價換量」現象主導全局，市場掛牌量持續居高不下。百城二手住宅5月均價為每平方米13794元，按月下跌0.71%，年跌幅擴大至7.24%。

2024年6月30日，深圳福田，一房地產公司開發建設的樓盤。（視覺中國）

另一家機構克而瑞地產研究中心則表示，5月整體房市延續「企穩走勢」，新房供應明顯回落，成交量與4月持平，累計年增率維持正增長，京滬深等一線熱點城市仍展現韌性。報告並指出，「二手房成交增長動能顯著放緩，一線城市韌性相對較強，二三線市場分化趨勢加劇」。

展望後市，中指研究院分析指出，隨著5月中美關稅戰出現階段性緩和，市場觀望情緒可能略有改善，但未來仍存在諸多不確定性。「6月房市政策環境預計將保持寬鬆基調，關鍵在於專項債收儲、城中村改造等政策落實進展。」