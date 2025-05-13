深圳樓價下跌！一文睇清過去1年各區平均房價走勢　這區跌得最多

打工人！打工魂！每天辛苦的打工人都有一個小目標，就是買下屬於自己的房子。



深圳的樓價時在變動，據攻略君最新了解：8區降了！降到什麼程度了？還能不能買得起？5月深圳最新樓價：請查收！

深圳二手樓平均樓價2025年5月最新排名（深圳攻略通授權使用）

這區平均樓價比去年同期跌近1成！點圖放大看深圳各區過去1年樓價走勢：

+ 5

5月深圳最新樓價

深圳二手房5月掛牌均價 57910元/㎡（人民幣，下同；1平米約等於10.76平方呎）

環比上月上漲0.09% ↑

去年同期下跌6.93% ↓



寶安二手房5月掛牌均價 55207元/㎡

環比上月下跌0.25% ↓

去年同期下跌9.95% ↓



南山二手房5月掛牌均價 88825元/㎡

環比上月上漲0.33% ↑

去年同期下跌8.72% ↓



龍華二手房5月掛牌均價 53025元/㎡

環比上月上漲0.73% ↑

去年同期下跌4.98% ↓



福田二手房5月掛牌均價 74461元/㎡

環比上月下跌0.34% ↓

去年同期下跌9.31% ↓



龍崗二手房5月掛牌均價 37177元/㎡

環比上月下跌0.97% ↓

去年同期下跌8.77% ↓



羅湖二手房5月掛牌均價 48163元/㎡

環比上月下跌0.48% ↓

去年同期下跌8.49% ↓



【延伸閱讀】80後夫妻裸辭返鄉下 重修祖屋竟奪國際設計大獎 帶挈鄰居齊發財（點圖放大瀏覽）：

+ 25

光明二手房5月掛牌均價 41000元/㎡

環比上月下跌0.32% ↓

較去年同期上漲23.19% ↑



坪山二手房5月掛牌均價 28765元/㎡

環比上月下跌0.62% ↓

去年同期下跌11.06% ↓



鹽田二手房5月掛牌均價 40447元/㎡

環比上月下跌1.46% ↓

去年同期下跌14.93% ↓



大鵬新區二手房5月掛牌均價 25335元/㎡

環比上月下跌0.28% ↓

去年同期下跌10.41% ↓



（以上資料來自安居客，僅供參考，以實際售價為準。樓價走勢圖非以公示均價為基準，僅參考。）

樓價虐我千百遍，我待樓價如初戀，有買樓計畫的朋友，趕快對照一下吧，看看哪裏的更適合、更划算吧！

【延伸閱讀】32歲潮州女返鄉下帶一群大媽做針織搵錢爆紅 性感比堅尼都織到（點圖放大瀏覽）：

+ 27

【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】