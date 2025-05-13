深圳樓價下跌！一文睇清過去1年各區平均房價走勢 這區跌得最多
打工人！打工魂！每天辛苦的打工人都有一個小目標，就是買下屬於自己的房子。
深圳的樓價時在變動，據攻略君最新了解：8區降了！降到什麼程度了？還能不能買得起？5月深圳最新樓價：請查收！
這區平均樓價比去年同期跌近1成！點圖放大看深圳各區過去1年樓價走勢：
5月深圳最新樓價
深圳二手房5月掛牌均價 57910元/㎡（人民幣，下同；1平米約等於10.76平方呎）
環比上月上漲0.09% ↑
去年同期下跌6.93% ↓
寶安二手房5月掛牌均價 55207元/㎡
環比上月下跌0.25% ↓
去年同期下跌9.95% ↓
南山二手房5月掛牌均價 88825元/㎡
環比上月上漲0.33% ↑
去年同期下跌8.72% ↓
龍華二手房5月掛牌均價 53025元/㎡
環比上月上漲0.73% ↑
去年同期下跌4.98% ↓
福田二手房5月掛牌均價 74461元/㎡
環比上月下跌0.34% ↓
去年同期下跌9.31% ↓
龍崗二手房5月掛牌均價 37177元/㎡
環比上月下跌0.97% ↓
去年同期下跌8.77% ↓
羅湖二手房5月掛牌均價 48163元/㎡
環比上月下跌0.48% ↓
去年同期下跌8.49% ↓
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光明二手房5月掛牌均價 41000元/㎡
環比上月下跌0.32% ↓
較去年同期上漲23.19% ↑
坪山二手房5月掛牌均價 28765元/㎡
環比上月下跌0.62% ↓
去年同期下跌11.06% ↓
鹽田二手房5月掛牌均價 40447元/㎡
環比上月下跌1.46% ↓
去年同期下跌14.93% ↓
大鵬新區二手房5月掛牌均價 25335元/㎡
環比上月下跌0.28% ↓
去年同期下跌10.41% ↓
（以上資料來自安居客，僅供參考，以實際售價為準。樓價走勢圖非以公示均價為基準，僅參考。）
樓價虐我千百遍，我待樓價如初戀，有買樓計畫的朋友，趕快對照一下吧，看看哪裏的更適合、更划算吧！
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