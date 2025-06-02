解放軍公開數架殲-10CE實戰畫面　飛行員視角感受空中近距格鬥

在印巴衝突中擊落印度戰機的殲-10CE，是近期軍事迷們的關注焦點。6月2日，央視軍事頻道播出《礪劍觀察》，公開北部戰區空軍航空兵某旅的殲-10CE戰機近距離格鬥訓練畫面。影片中，數架殲-10CE在實戰演練中展現高難度機動戰術，飛行員以第一視角演示如何通過大過載水平及垂直機動擺脫敵機鎖定。



據央視報道，此次演練重點模擬現代空戰中「目視範圍內」的近距格鬥場景。畫面顯示，殲-10CE飛行員需在極短時間內完成航向、高度與速度的連續變化，利用戰機優異的機動性能破壞敵方鎖定。

節目解說強調：「近距格鬥空戰不僅能全面檢驗飛行員綜合技戰術水平，磨練飛行員『空中拼刺刀』的戰鬥精神，更是對戰隱身戰機時，利用自身高機動性來消除代差的有力手段。」

節目特別提到，殲-10系列戰機曾於2021年「國際軍事比賽-航空飛鏢」項目中，憑藉先進航電設備和機動性擊敗多國對手奪冠；在解放軍空軍「金頭盔」比武中，殲-10C更創下三連冠紀錄。

+ 1

值得注意的是，近期在新加坡舉辦的「香格里拉對話會」上，巴基斯坦參謀長聯席會議主席薩希爾·沙姆沙德·米爾扎接受內媒採訪時，明確指出殲-10CE在印巴空戰中的關鍵作用，稱「為什麼我們能取得這樣的戰果？毫無疑問的是，JF-17『梟龍』、殲-10CE、霹靂-15E扮演了至關重要的角色。」

另據此前報道，印度軍方5月6日對巴基斯坦發動軍事行動後，巴方宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。《央視新聞》5月17日曾引述消息稱，殲-10CE在此次空戰中「擊落多架戰機」，但未透露具體型號。

而在5月20日開幕的馬來西亞浮羅交怡國際海事與航空展（LIMA）上，殲-10CE也成為中國展台「C位」焦點，吸引多國代表團駐足展區拍照打卡。