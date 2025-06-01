巴基斯坦上將盛讚中國殲10-CE助戰果：中巴友誼比鋼鐵還堅固

據內媒《直新聞》報道，正在新加坡舉行的第22屆香格里拉對話會（簡稱「香會」）成為近期印巴停火後，雙方高層首次同場出席的重要多邊平台。儘管印巴官方皆宣稱在衝突中「取得勝利」，但在現場所見的氣氛與態度，卻展現出迥異的風貌。特別是在5月的印巴空戰中，巴方軍方高層罕見提及作戰細節，並公開點名中國戰機「發揮了至關重要的角色」。



在5月31日下午的對話會議間隙，巴基斯坦參謀長聯席會議主席薩希爾．沙姆沙德．米爾扎接受《直新聞》記者專訪時，全程笑容滿面。尤其，得知記者來自中國時立刻表示興奮，並強調：「我必須清晰表達，中巴友誼比山還高，比海還深，比鋼還強，就是這樣一種存在。」

米爾扎將軍在訪談中高度評價了中國與巴基斯坦的軍事合作，尤其是近期印巴空戰中中國戰機的表現。他表示：「我們的飛行員已經駕駛過JF-17『梟龍』戰機、駕駛過殲-10CE，我們使用了一系列裝備，這是一種體系化的協同效應。我們在多領域作戰裡實現了全頻譜優勢，在衝突中巴軍使用了人工智能、電子對抗、網絡戰、戰機、導彈，這是協同作戰。這也是為什麼我們能取得這樣的戰果，毫無疑問的是，JF-17『梟龍』、殲-10CE、霹靂-15E扮演了至關重要的角色。」

殲10在2月5日抵達新加坡。（Twitter@RAeSTimR）

巴基斯坦空軍疑以中國製殲-10CE擊落5架印度軍機的消息在微博上瘋傳。（微博截圖）

他並坦言，巴方之所以取得空戰優勢，不僅在於裝備先進，更關鍵在於整合能力與戰術設計。「在這場衝突中，正如我說過的，法製『陣風』戰機在戰線另一邊，『陣風』與殲-10C都是先進的戰鬥機，但很顯然的，我們將殲-10C更好地融入了戰術體系，事實上戰果也說明了一切。」

至於是否將進一步採購更多中國戰機，米爾扎稱：「我們已經擁有了這些戰機，發展策略是一個持續的過程。我們會評估實際需求，並且我們正在與中國領導層進行接洽，而在那個層面上的領導人可以展開更深入的合作。」

談及中巴關係時，他再次重申「鋼鐵般的友誼」，並透露自己曾多次訪華，與中國軍方保持長期交流。他說：「這是一件很正常的事情，中巴的友誼，在中國崛起之前就存在了，而且它比鋼鐵還要堅固。」

殲10空中加油。（微信公眾號＠北京日報紀事）

相較於巴方高層的開放與高調，印度方面則顯得相對低調。內媒《直新聞》在報道中稱，記者在會場電梯口偶遇印度國防參謀長阿尼爾．喬漢，並嘗試詢問其是否已與巴基斯坦代表會面，以及印度對美國「印太戰略」的立場。喬漢微笑未答，身旁隨扈即迅速補位，婉拒採訪。

不過，喬漢隨後接受美媒訪問時卻主動談及印巴衝突。據《參考消息》引述彭博社報道，喬漢首次公開承認印度在5月與巴基斯坦的衝突中損失了「數目不詳的戰鬥機」。他表示：「戰機被擊落的數量不重要，重要的是印度搞清楚為什麼會被擊落，犯了什麼錯誤。」