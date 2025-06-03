今年颱風遲遲未到　已晚往年逾2個月　罕見現象有利有弊？

今年1至5月，西北太平洋未有任何熱帶氣旋生成，今年成為有氣象記錄以來，第七個1至5月「零颱風」開局的特殊年份。



2025年颱風季正以「靜默」姿態登場。據中央氣象台歷史統計顯示，歷年1號颱風的平均生成日期為3月25日，今年已偏晚逾2個多月。

同時，除東北太平洋於5月29日生成首個熱帶氣旋「阿爾文」之外，北半球其他洋盆——北印度洋、北大西洋亦未有熱帶氣旋生成。

1至5月「零颱風」現象，在有氣象記錄的75年間（1949-2024年），僅出現過6次，分別是1952年、1973年、1983年、1984年、1998年和2016年。

今年1至5月，西北太平洋未有任何熱帶氣旋生成。（新華社）

那麼，造成這一罕見現象的原因是什麽？中央氣象台高級工程師向純怡介紹，今年5月以來，副熱帶高壓控制範圍偏大，強度偏強。副熱帶高壓控制範圍內的下沉氣流像一個巨大的「罩子」覆蓋在熱帶洋面上，抑制了颱風生成所需的熱帶對流發展。

向純怡續指，此外，由於今年熱帶輻合帶位置偏南、北移緩慢，南海夏季風爆發的時間又較常年偏晚，這使得颱風生成所需的低層輻合條件較差，致使颱風生成時間較晚。

而沒有颱風亦會有兩方面影響，積極方面包括可減少前期因颱風頻發導致的災害叠加風險，如農業生產周期內的颱風威脅時段縮短，有利於作物生長初期的穩定管理；初夏漁業作業因颱風影響而中斷的風險減少。

潛在威脅則包括乾旱、高溫等，事實上，颱風攜帶的雨水可為水庫、農田「解渴」，颱風「空窗期」延長導致高溫高濕環境持續，為病蟲害繁殖提供溫床，增加農業防治成本。