天氣預報｜深圳本周濕熱須防陣雨　今年內地預測有7至9個颱風登陸

近期深圳天氣呈現明顯的增溫增濕趨勢，最低氣溫上升，局地雷雨增多，體感較為悶熱，溫度濕度上升，本週後期天氣漸趨不穩定，局地雷陣雨增多，這段時間深圳的雨將隨機出現。



預計5月16日（今日）多雲，局地有陣雨或雷陣雨，氣溫26℃-32℃；17-20日大致多雲，有（雷）陣雨，最低氣溫上升，濕度上升，體感較熱；21至23日雷陣雨頻繁，局地雨勢較大。需注意防範雷電、局地短時強降水等造成的不利影響。



(深圳天氣)

廣東雷雨漸趨活躍預計，5月16日到18日廣東（雷）陣雨增多，局部雨勢大。5月16日到17日，韶關、清遠、粵西和珠江三角洲北部市縣多雲間陰天，有中（雷）雨，局部暴雨，粵東市縣多雲，局部有（雷）陣雨，其餘市縣多雲，有（雷）陣雨。廣東大部分市縣最高氣溫介於29℃到32℃。

5月18日，廣東中北部市縣多雲到陰天，有中到大雨，局部暴雨，其餘市縣多雲間陰天，有（雷）陣雨，局部大雨。廣東大部分市縣最高氣溫介於29℃～32℃。

今年颱風初登陸時間更早 颱風數量預計預計有7至9個

日前國家氣候中心發布，2025年汛期全國氣候趨勢及主要氣象災害滾動預測今年預計有7到9個颱風登陸中國，颱風總體強度較強。初次登陸中國的時間較常年（6月29日）偏早，末次登陸時間較常年（10月3日）偏晚。

預計2025年在西北太平洋和南海海域有24—26個颱風生成（常年為25個），其中有7到9個登陸中國（常年為7個）；颱風活動路徑以西行和西北行為主，主要影響中國華南東部和華東沿海地區，並有1—2個北上颱風登陸或嚴重影響中國。颱風強度總體較強，有超強颱風對我國沿海地區造成嚴重風雨影響。

氣象部門建議由於2025年氣候年景，（一年的氣候狀況）總體偏差需關注臨近的氣象災害預報預警，提前做好相關防禦準備工作。