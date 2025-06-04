中國車企MG澳洲補考撞測僅三星　執行長曾嗆：我們就是低價車

撰文：許祺安
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中國汽車品牌MG在澳洲推出的MG 5轎車，2023年底在澳洲新車安全評等計劃（ANCAP）的撞擊測試中竟獲「零星」，引發關注。近期，MG雖斥資400萬美元對車輛進行安全升級並補考，但最新成績仍僅獲三星評等，與市場主流的五星安全標準仍有不小差距。

根據澳洲汽車媒體《Drive.com》報道，MG針對MG 5升級了包括全車預縮安全帶與安全帶提醒系統，並將自動緊急煞車系統（AEB）擴充至涵蓋轉彎防護功能，車道維持輔助系統亦有提升。但測試車仍缺乏前座中央頭部氣囊、交通標誌識別與盲點偵測等關鍵配備。

補考結果顯示，MG 5的成人乘員保護得分為62%，兒童乘員保護為68%，行人保護為65%，安全輔助系統僅得59%。整體評級僅為三星。

早前MG 5獲零星評價後，MG澳洲執行長Peter Ciao曾公開表示，「MG在低價與先進安全之間，選擇前者」。他更直言對ANCAP的安全標準嗤之以鼻，甚至表示「如果ANCAP要做測試，那就自己掏錢買車去撞」。此言論隨即引來ANCAP執行長的反駁，指出「MG誤判當今消費者對於安全的期待」。

《Drive.com》當時即分析，MG雖宣布安全升級，但未見對正面碰撞結構或氣囊系統的重大變更，因此預測MG 5仍難以取得五星評等，如今果然成真。

根據公開資料，上汽名爵（MG Motor）原為創立於1924年的英國品牌Morris Garages，2007年被上海汽車集團收購。雖名義上保留英國品牌歷史，但自2016年英國長橋工廠關閉後，MG車輛皆於中國、泰國、印尼、印度及巴基斯坦等地生產裝配，成為中國國產汽車品牌出口海外的代表之一。MG旗下車款多與上汽另一品牌榮威共享平台，定位於平價市場。

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