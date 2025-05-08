國產五菱繽果電動車「沒起動下突自燃」燒到報廢　車齡僅1年多

近日在安徽發生一起電動車起火事件。



一台車齡僅16個月左右的國產「五菱繽果」電動車，在沒有發動且停放的狀況下，竟然無端自己燃燒起來，最後整台車報廢，目前遭懷疑是左前輪上方電路出現問題。

一台車齡僅16個月左右的國產「五菱繽果」電動車，在沒有發動且停放的狀況下竟然無端自己燃燒起來，最後整台車報廢。（微博影片截圖）

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綜合《快科技》等陸媒報道，安徽宣城的車主徐先生表示，自己在2024年1月份花人民幣8萬多元購買的五菱繽果電動車，5月6日在自家店鋪門口停放時突發自燃。

徐先生稱，當天早上8點多自己將車子停好後未再使用，11點多時被鄰居告知車輛起火，他趕回時消防人員已將明火撲滅，現場無人員傷亡，車內約人民幣1000元現金及證件被焚毀。

現場監視器顯示，車輛是從左前部分開始起火，隨後火勢蔓延，將整個前車艙燒毀，整車也面臨報廢。

徐先生表示，猜測起火點為左前輪上方電路出現問題，目前車企已介入調查並召回涉事車輛，事故原因正在認定中。

據報道，五菱繽果是五菱旗下的A0級電動車，全系配備磷酸鐵鋰電池，電池包容量有17.3、31.9、37.9kWh三種，對應續航為203km、333km和410km。

該車款所搭載電池的品牌有多家大陸供應商，包括瑞浦賽克、欣旺達、國軒高科、正力新能等。目前，五菱方面還未針對此事做出相關回應。

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