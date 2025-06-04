央視實拍霹靂-15E空空導彈數智化柔性生產線

近日，《央視軍事》現場實拍霹靂-15E空空導彈數智化柔性生產線。



《央視軍事》報道，霹靂-15E空空導彈具備全天候使用、超視距發射、多目標打擊以及發射後不管等特點，可以對有人機、無人機、巡航導彈等目標進行精確打擊，最大攻擊距離超過145公里，可裝備「猛龍」「梟龍」等戰機，是中遠程超視距空中打擊「撒手鐧」。

霹靂-15E空空導彈數智化柔性生產線。（央視軍事）

霹靂-15E空空導彈數智化柔性生產線。（央視軍事）

央視專題欄目《兵器面面觀》曾介紹，霹靂-15導彈採用雙脈沖火箭發動機，與傳統方式相比，這種推進方式在導彈飛行的初段和後段均可助推加速，可以創造近端、遠端兩個很強的「不可逃逸區」，增強導彈的射程和命中能力。

軍事專家宋忠平強調，除了射程、速度等優勢，霹靂-15E在軟件方面一樣不容小視，對一款超視距空空導彈至關重要，「其雷達末製導方式先進，哪怕面對干擾能力出眾的目標，霹靂-15仍有能力鎖定、命中」。