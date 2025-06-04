美國禁售航空發動機　中航西飛：C919項目正常生產未受影響

據此前報道，美國將對C919航空發動機及相關關鍵零件禁售。中航西飛6月4日在互動平台表示，目前公司C919項目按照計劃正常生產中，未受到上述事件影響。公司將密切關注上述事項進展情況，後續如有應披露信息，將嚴格按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。



據此前報道，美媒《紐約時報》近日引述知情人士報道指出，美國商務部已暫停部分美國企業，向中國國營航太企業「中國商飛」出售產品與技術的許可，這對載客營運屆滿兩年的中國國產大飛機C919的生產與銷售恐將造成衝擊。

面對美國封鎖，國產長江-1000A發動機被寄予厚望，作為中國第一款商用航空發動機，科研團隊正在積極研發，預計配備在C919機型上。

2024年11月14日，第十五屆中國航展的第三天，一架C919客機在中國廣東省珠海的一個航天展覽中心飛行。（Getty）

關於長江-1000發動機的研發，「中國航發之父」、中國工程院院士劉大響曾指出，長江-1000在性能指標相當於國際上第五代發動機的水平，研發難度極大。因為中國在1949年從未研究過大型民用發動機，要從第一代發動機直接跨越到第五代，所需突破的關鍵技術很多，需要做大量的試驗研究工作。

據悉，國產長江-1000A已於2023年完成掛飛測試，預計到2027年可以投入商用；首鋼集團在2024年的一封公開信中也透露，其研制的高溫合金材料已通過極端工況驗證，象徵著中國在商用航空心臟領域邁出了關鍵一步。